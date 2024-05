« On s’est regardé dans un miroir » : les réactions après Cholet – Paris

Tuomas Iisalo (entraineur du Paris Basketball) : « Nous étions dos au mur et nous sommes déterminés à rester ensemble car nous avons très rarement ce type d’opportunités avec un tel groupe. On veut réaliser quelque chose de spécial et perdre ce (samedi) soir aurait été du gâchis, surtout parce que nous n’avions pas joué avec notre propre identité lors du premier match. Était-ce une bonne chose de perdre le match 1 ? L’avenir nous le dira. »

Tyson Ward (arrière du Paris Basketball) : « Après le match 1, nous nous sommes tous regardés dans un miroir et nous nous sommes demandés si nous voulions rentrer chez nous ou gagner pour prolonger la série. L’année a été réussie mais nous aspirons toujours à quelque chose de plus grand. »

« On a certes mis beaucoup de tirs à 3 points dans les corners mais on se concentre avant tout sur la défense, plus que de marquer des tirs. On essaye de commencer chaque troisième quart-temps aussi fort que possible. À partir du moment où on respecte notre identité de jeu, on se donne de meilleures chances de gagner. »

« On a parfois paniqué »

Laurent Vila (entraîneur de Cholet Basket) : « On a subi à l’entame du match et en début de 2e mi-temps, surtout dans l’installation de notre jeu. On est entré dans un jeu direct, avec des passes pour trouver des bons tirs à 3 points. On a juste été courageux pour revenir et faire face. On a trouvé des solutions par moment mais ce n’était pas régulier. On a plutôt subi cette belle équipe de Paris qui a joué avec beaucoup de consistance. »

« On a eu du mal à enchaîner plusieurs bonnes actions. On n’était pas en maitrise pour faire un match constant. Il faut espérer qu’on soit meilleur en étant dos au mur. On n’a pas joué à notre meilleur niveau et ce match, c’était une bonne alerte. On ne sait jamais ce qui va se passer mais mardi, ce sera le match le plus difficile. »

Vojtech Hruban (ailier de Cholet Basket) : « On n’a pas bien joué tout le match. On a eu beaucoup de haut et de bas contre Paris. On n’a pas bien commencé la rencontre, Paris est venu avec beaucoup d’intensité et de pression, surtout en défense. On a parfois paniqué, on a fait des ajustements, on est revenu, mais le 3e quart-temps était plus compliqué. »

« Les rebonds, les 3 points.. Tout était connecté, lié, pour Paris. Les Parisiens ont mis beaucoup de tirs primés mais beaucoup d’entre eux étaient consécutifs à des rebonds offensifs. On doit mieux contrôler le jeu up tempo car cela ne nous convient pas, c’était « too much ». Le match 3 est à la vie, à la mort. La pression sera sur leurs épaules. »

À Cholet,