EuroBasket masculin

Onzième au Power Ranking de l’Euro, la Slovénie va “commencer chaque match en tant qu’outsider” d’après son sélectionneur

EUROBASKET - Alors que la sélection slovène est considérée comme la onzième meilleure nation seulement de la compétition, le technicien Aleksander Sekulic a partagé son sentiment quant à ce classement, qui ne l’inquiète pas avant son entrée en lice.
00h00
Onzième au Power Ranking de l'Euro, la Slovénie va "commencer chaque match en tant qu'outsider" d'après son sélectionneur

Le sélectionneur slovène Aleksander Sekulic ne s’inquiète pas de la mauvaise place de sa nation au Power Ranking de l’EuroBasket.

Crédit photo : FIBA

Malgré la présence d’un Luka Doncic (2,01 m, 26 ans) plus affûté que jamais, la Slovénie a pour le moins manqué sa préparation à l’EuroBasket. La sélection, secouée par une polémique en interne entre Zoran Dragic – qui a quitté le groupe – et le technicien Aleksander Sekulic, n’a remporté qu’un seul de ses cinq matchs amicaux avant de se rendre à Katowice pour disputer ses matchs de poule de la compétition continentale. Dans ce contexte, les attentes des observateurs s’en trouvent impactées : la Slovénie pointe à la onzième place du Power Ranking FIBA. Mais cela n’inquiète pas pour autant Sekulic.

Ce dernier, dont la nation a souvent été considérée comme l’une des favorites des dernières grandes compétitions, admet volontiers à nos confrères de Basketnews que la donne a changé pour son équipe. “Nous ne sommes pas dans la même situation que lors du précédent EuroBasket. J’ai dit aux joueurs que nous allions jouer match par match, mais que nous commencerions chacun d’eux en tant qu’outsiders. De cette façon, nous pouvons donner un peu plus que nous ne l’aurions fait autrement”.

« Je n’ai jamais prêté attention aux pronostics »

Mais ce mauvais classement importe finalement peu pour Sekulic, qui avoue n’avoir “jamais prêté attention aux pronostics : qui est en tête, qui est juste en dessous, ou qui est dernier. Ce qui compte, c’est de croire en notre jeu et en notre équipe”. Sekulic préfère s’intéresser aux performances de son équipe plutôt qu’aux attentes qui gravitent : “À la fin du championnat, quel que soit le résultat, nous regarderons en arrière et saurons que nous avons tout donné. C’est le plus important : que chaque joueur et chaque membre du staff puisse se regarder dans les yeux et se dire que nous avons tout donné”, recentre-t-il.

C’est donc avec cette mentalité affichée, et le sentiment d’une “préparation intéressante” que Sekulic et la Slovénie souhaitent aborder la compétition, qui commence par un choc contre le pays hôte polonais jeudi 28 août. “Le match d’ouverture est très important et unique. C’est l’un des matchs les plus difficiles du tournoi, en dehors de la phase à élimination directe”, souligne le technicien. “Nous connaissons bien la Pologne, et elle nous connaît. Ce sera un véritable test devant une Spodek Arena pleine à craquer. Si nous jouons bien, nous pouvons gagner, mais nous nous concentrons uniquement sur ce premier match, puis nous avancerons étape par étape”.

Placée dans le groupe D, la Slovénie croisera notamment la route de la France, mais aussi de la Belgique, de l’Islande et d’Israël après la Pologne. Si ce groupe lui semble abordable, Sekulic préfère rester vigilant : “Nous affronterons des équipes qui, à l’exception de la France, ne font pas partie des meilleures équipes européennes. Mais ce sont quand même des équipes de qualité, avec des joueurs de haut niveau et des entraîneurs compétents”. Avec l’un des meilleurs joueurs du monde dans le roster en Luka Doncic, le travail du sélectionneur et le parcours de la Slovénie seront quoi qu’il arrive scrutés, après les polémiques naissantes de la préparation.

