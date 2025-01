Où voir les NBA Paris Games entre les Spurs et les Pacers ?

Les NBA Paris Games prennent place cette semaine à l’Accor Arena de Bercy pour deux matchs de saison régulière NBA opposant les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama et les Indiana Pacers de Tyrese Haliburton.

Pour cet événement à l’énorme engouement médiatique, les places pour les deux matchs ont été vendues en 24 heures à peine. Pour suivre la rencontre à la télévision, il est possible de le faire via le diffuseur officiel de la NBA en France, BeIn Sports. Ainsi qu’avec le groupe Canal +, qui diffusera les rencontres en clair. La première des deux confrontations est prévue ce jeudi à 20 heures. Le second match aura lieu ce samedi 25 janvier à 18 heures.

LES NBA PARIS GAMES EN CLAIR SUR CANAL+ LES 23 & 25 JANVIER 👇 pic.twitter.com/kACJJdXH3x — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) January 22, 2025