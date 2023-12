Ousseynou Laye Basse va passer les fêtes à LyonSO

NM1 - Éloigné du circuit depuis treize mois, Ousseynou Laye Basse a repris du service à LyonSO. L'ancien intérieur de Pont-de-Chéruy a paraphé un contrat d'un mois avec le club rhodanien.

Joueur phare de l’histoire de Pont-de-Chéruy, qu’il a contribué à faire monter de la Nationale 3 à la Nationale 1 (remportant notamment le titre de champion de France NM3 en 2015), Ousseynou Laye Basse (1,98 m, 31 ans) va découvrir un nouveau club de la métropole lyonnaise.

L’ancien intérieur de la réserve d’Aix-Maurienne et de Kaysersberg s’est engagé jusqu’à la trêve de fin d’année avec LyonSO, où il remplacera Joshua Sykes, remercié fin novembre. Un contrat d’un mois, et certainement plus si affinités… Alors qu’il n’avait pas joué depuis un match contre… LyonSO le 5 novembre 2022, concluant un retour réussi au SOPCC pour une pige médicale (8,3 points à 50% et 4 rebonds en 9 matchs), le Sénégalais a été productif pour sa première avec l’équipe de Maxence Broyer : 2 points à 1/3, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 9 d’évaluation en seulement 8 minutes. Insuffisant, toutefois, pour empêcher la large défaite rhodanienne (56-73).