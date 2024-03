Parcours héroïque pour Mohamed Diarra qui se qualifie en finale, comme Kane Milling et Alexis Yetna

L’aventure héroïque de Mohamed Diarra et North Carolina State continue ! Après avoir sorti avec brio l’immense fac de Duke, le Wolfpack (tête de série n°10) s’est offert le scalp de la tête de série n°3, les Virginia Cavaliers, en prolongations (73-65). Les coéquipiers du Français enchaînent les surprises et rejoignent la finale du tournoi de la conférence. Diarra a une nouvelle fois sorti un match solide avec 9 points à 4/11 aux tirs, 12 rebonds, 1 passe et 1 contre. Avec notamment un putback très important pour faire passer les siens devant à deux minutes du terme. Il a joué 38 des 45 minutes du match.

Le Wolfpack affrontera ses rivaux de North Carolina (n°1) en finale du tournoi. Avec à la clé une possible participation à la March Madness. Ce qui était loin d’être fait au vu du bilan de l’équipe cette saison (9 victoires pour 11 défaites).

Don’t leave Mo open 🎯 📺: ESPN2 pic.twitter.com/rZldNnc71v — NC State Men's Basketball (@PackMensBball) March 16, 2024

Directement qualifiés en demi-finales, Kane Milling et Alexis Yetna l’ont eux aussi emporté, respectivement avec UC Davis (tête de série n°2) et Fairfield (n°2). Le premier a marqué 14 points et pris 7 rebonds dans la victoire des siens contre Hawaii (68-65). Le second a pris plus de rebonds (8) que marqué de points (6) mais a tout de même joué 30 minutes contre Marist (65-61). Milling jouera la finale de conférence contre Long Beach State (n°4), et Yetna celle de la Metro Atlantic Athletic Conference, face à Saint-Peters (n°5). Les deux sont donc favoris pour l’emporter ce samedi et se qualifier pour la March Madness.

Fin de parcours pour Houinsou et Washington State

Par contre, c’en est fini pour Kymany Houinsou dans le tournoi de conférence Pac-12. Avec son équipe de Washington State, qui a éliminé Maxime Raynaud et Stanford au tour précédent, l’ancien de l’ASVEL a échoué en demi-finales. Alors qu’ils étaient tête de série n°2, ils ont perdu de six points contre les n°3, les Colorado Buffaloes (52-58). Et ce alors qu’ils menaient au score à trois minutes du terme. La rotation largement raccourcie à sept joueurs des Cougars n’aura pas suffi pour l’emporter.

Dans la lignée de son bon match jeudi, Houinsou a compilé 8 points à 4/10 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 25 minutes en sortie de banc. Le coach Kyle Smith a apprécié sa performance auprès de la radio locale : « Il a bien joué. Il a réussi une belle passe décisive pour Jaylen [Weels] dans le corner. On s’est reposés sur lui en fin de match et il nous a remis dedans. » Avec sa fac, le Français va maintenant attendre le Selection Sunday ce dimanche, pour espérer une invitation aux tournois de fin de saison.

Cougs fall in a chippy, defensive battle. Wells with 11 points, 7 rebounds, and 4 steals. Isaac's 11 second-half points not enough to overcome a physical Colorado team. We will see everyone back in Pullman for Selection Sunday.#GoCougs // #CVE // #WheatfieldUnderdogs pic.twitter.com/UEjJE6WoDk — Washington State Men's Basketball (@WSUCougarsMBB) March 16, 2024

Kalifa Sakho ne connaîtra pas non plus le bonheur de la finale. L’intérieur français s’est fait surprendre avec sa fac de Utah State contre San Diego State (70-86), dans le tournoi de la Mountain West Conference. Il a tout de même marqué 4 points, pris 2 rebonds et volé 1 ballon en 8 minutes de jeu. Même destin pour Youssouf Timera, éliminé avec les Bethune-Cookman Wildcats, par la tête de série n°1 de la Mid-Eastern Athletic Conference. Une élimination d’autant plus frustrante que le tricolore n’est pas entré en jeu et n’a pas pu aider son équipe. Christ Essandoko, lui, jouera cette nuit sa demi-finale du tournoi de l’Atlantic 10 avec Saint-Joseph.