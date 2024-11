Les joueurs de Paris 3×3 font honneur à leur dernière apparition sous ce maillot. En lice pour la grande finale du World Tour 3×3 qui regroupe 12 équipes à Hong Kong, les Parisiens ont réussi à passer la phase de poules pour atteindre les quarts de finale. Paul Djoko, Jules Rambaut, Franck Seguela et Hugo Suhard ont gagné un match sur deux. Un bilan nécessaire pour terminer en deuxième place de leur Groupe D.

Dos au mur

Têtes de série n°4, ils se sont d’abord fait peur en perdant leur premier match contre les Américains de Princeton, têtes de série n°10. Une défaite 16-19 malgré un gros début de match (6-1) et une bonne performance du leader Franck Seguela (8 points). De quoi faire baisser leur confiance dans ce tournoi si important, qui clôture leur saison et leur histoire ensemble. Mais preuve de leur force mentale, ils ont réussi à se remobiliser pour leur deuxième match alors qu’ils étaient dos au mur. Et ce face à une équipe de Vienne sur le papier plus solide que Princeton (tête de série n°5). Les Parisiens ont encore une fois bien débuté la rencontre, mais ont cette fois tenu leur avantage tout le long. Franck Seguela (8 points) a encore terminé meilleur marqueur, juste devant Paul Djoko (7 points).

Le quatuor tricolore – le premier à participer à la grande finale du World Tour – va maintenant se reposer pour bien préparer cette journée du 24 novembre si importante. En quarts de finale, Paris 3×3 sera opposé à l’équipe de Miami, tête de série n°3 et qui a fini en tête du Groupe B. Leur joueur Mitch Hahn est le troisième meilleur marqueur du week-end avec 17 points. Le match aura lieu à 9h10 heure française. En cas de victoire, les Parisiens joueront la demi-finale à 12h15, puis la finale à 13h25. Et même si l’aventure s’arrête plus tôt que prévu, leur saison restera historique pour une équipe de 3×3 français.