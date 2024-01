Paris poursuit son rythme de croisière européen contre Prometey

L’année 2024 commence comme 2023 s’est terminé pour Paris en EuroCup… avec une victoire ! Pour l’un des derniers matchs à la Halle Carpentier avant le déménagement à l’Adidas Arena, le Paris Basketball a facilement disposé de Prometey. Face à une équipe ukrainienne émoussée (elle disputait son 4e match en huit jours), le club de la capitale a accéléré après la pause pour s’imposer largement ce mercredi soir (93-72).

Paris se rapproche un peu plus de la qualification directe pour les quarts de finale

Comme à son habitude, et encore plus face à une équipe déjà touchée physiquement, Paris a pris le large après le retour des vestiaires. Les hommes de Tuomas Iisalo ont notamment infligé une série de 18 points à 3 (67-42, 24′) pour prendre leurs aises et ainsi gérer plutôt sereinement le reste de la partie. Le meneur T.J. Shorts et l’ailier Tyson Ward ont terminé meilleurs marqueurs de la rencontre avec 18 points.

Avec cette victoire, la 13e de la saison, Paris possède désormais trois victoires d’avance sur les Londres Lions (3e). À quatre journées de la fin des phases de poules, le club de la capitale est donc en très bonne posture pour finir parmi les deux premiers de son groupe et ainsi se qualifier directement pour les quarts de finale de la compétition. De bonne augure avant le choc de ce samedi (21h) en Betclic ELITE face à Monaco.

