Paris embarrasse Gravelines-Dunkerque avec le plus gros large écart de la saison de Betclic ÉLITE !

Premier entraîneur de l’histoire du Paris Basketball, passé de la Pro B à la Betclic ÉLITE en 154 matchs avec le club de la capitale (2018/23), Jean-Christophe Prat aurait certainement rêvé d’une meilleure découverte de l’Adidas Arena. Pour sa découverte de l’enceinte de la Porte de la Chapelle, l’entraîneur gravelinois a tout simplement concédé, avec son équipe du BCM, la plus grosse défaite de la saison de Betclic ÉLITE (66-109, soit -43), loin devant le -37 de La Rochelle contre Saint-Quentin (57-94).

Hifi frôle le triple-double

Dans une Adidas Arena très bien garnie, les Parisiens n’ont laissé aucune chance à des Gravelinois totalement dépassés. Dans le sillage de la doublette Nadir Hifi, tout proche du triple-double (14 points à 5/11 aux tirs, 9 rebonds et 10 passes décisives) – Sebastian Herrera, qui confirme son excellente forme (16 points à 6/6 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives), les hommes de Tiago Splitter ont rapidement pris leurs distances.

Grâce à un jeu rapide en transition et une défense agressive, le Paris Basketball a pris les devants à l’issue d’un premier quart-temps de haute intensité (26-13, 10′). Ce dimanche, les Maritimes n’ont jamais réussi à suivre le rythme infernal imposé par les locaux. Grâce à un cinglant 30 à 14 infligé en dix minutes sur ce deuxième quart-temps, les coéquipiers de T.J. Shorts (14 points à 6/10 aux tirs et 6 passes décisives) ont pris le large dans cette première mi-temps. Dominés dans tous les secteurs du jeu et incapables de stopper les assauts franciliens, les hommes de Jean-Christophe Prat ont littéralement coulé dans ces vingt premières minutes. Repoussé à 29 points de Paris à la pause (56-27, 20′), le BCM Gravelines-Dunkerque est rentré aux vestiaires la tête sous l’eau.

La revanche parisienne

À l’image d’une première mi-temps idyllique, le Paris Basketball a repris sa marche en avant dès la reprise. Portée par le trio Shorts-Hifi-Herrera, la formation francilienne a récité son basket devant un public conquis. Dans le dur tout au long de la partie, le BCM n’a jamais réussi à relever la tête. Une défaite logique face à une grosse cylindrée européenne. Grâce à ce large succès à domicile (109-66) et avec 7 joueurs à plus de 10 points, le Paris Basketball confirme sa place dans le trio de tête de Betclic ÉLITE et prend sa revanche par rapport à l’affront de l’aller, où le BCM l’avait fait mordre la poussière à Dunkerque (85-89).

Quant à l’équipe nordiste, battue pour la onzième fois en douze rencontres, et dans des proportions embarrassantes, elle devra vite basculer sur le match le plus important de sa saison. Dans six jours, le BCM, premier non-relégable, reçoit Le Portel, barragiste : un tournant dans la lutte pour le maintien.