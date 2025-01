Paris fait chavirer Cholet ; il y a trois équipes en tête de Betclic ÉLITE

Le Paris Basketball a pris sa revanche sur Cholet Basket (90-77). Battu 90 à 80 le 26 octobre dernier à la Meilleraie, l’équipe de la capitale a cette fois battu les Maugeois, arrivés dans la position de leaders de Betclic ELITE, ce dimanche 26 janvier à l’Adidas Arena pour la dernière rencontre de la 17e journée de Betclic ÉLITE.

Un deuxième quart-temps choletais mais une domination de Paris

Hormis dans le deuxième quart-temps, Paris a livré un match complet. Bien lancée à 3-points (5/9 sur le premier quart-temps), l’équipe de Tiago Splitter a pris jusqu’à 9 points d’avance sur cette première période avant d’être rattrapée par les visiteurs. Ces mêmes visiteurs ont pris le dessus dans le deuxième quart-temps en haussant le ton en défense. Ainsi, les Parisiens ont été limités à 16 points à 4/15 aux tirs sur la période. T.J. Shorts lui même n’en était qu’à 3 points à 1/3 à la pause. Avec un bel apport de nombre de ses joueurs (Smith et Diawara à 8 points, Vautier à 7), Cholet menait 45 à 40 au moment de rentrer aux vestiaires, après un excellent deuxième quart-temps (35 à 12 à l’évaluation collective).

Si Cholet a conservé son avantage à la reprise, la vague parisienne a fini par les submerger. Il a fallu deux/trois possessions mal assurées en attaque pour que Paris puisse nourrir son jeu de transition. De quoi égaliser à 55 partout avant de profiter d’une antisportive pour que Maodo Lo donne 5 puis 9 points d’avance (71-62) aux siens. Le meneur/arrière allemand a été l’auteur d’un très bon passage dans le troisième quart-temps (7 points) avant que T.J. Shorts (8 points sur cette période) ne prenne le relai. En inscrivant un panier sur le buzzer de la fin du troisième quart-temps, le MVP en titre de Betclic ÉLITE a permis aux locaux d’attaquer la dernière période avec 8 points d’avance (73-65). Une avance qui a été accentuée rapidement sur l’ultime période après un 3-points de Collin Malcolm (+13, 32′).

🦾 | Tyson Ward est venu déplier son bras téléscopique sur ce dunk ! 🔥👌 #BetclicELITE pic.twitter.com/1K96hQMyCx — DAZN France (@DAZN_FR) January 26, 2025

Fabrice Lefrançois : « On a été très cohérent pendant 25 minutes »

Malgré l’enjeu du point-average, Cholet n’est pas parvenu à se remettre en selle pour finir à moins de 10 points de retard. « On a été très cohérent pendant 25 minutes. J’ai un regret où on les laisse prendre du rythme, notamment sur la transition », a commenté le coach vaincu du jour, Fabrice Lefrançois. Ce dernier est resté fier de ses troupes malgré tout. « Ce qu’on a montré c’est qu’on a été capable de jouer les yeux dans les yeux. Ils ont sorti la meilleure équipe qu’ils pouvaient en terme d’étrangers. Ce n’est pas une équipe qui est invaincue à domicile pour rien en Betclic ELITE. Par rapport à notre équipe on a encore de belles choses à montrer. On a été un peu moins juste dans les choix. Cela a été une belle bataille. » Un constat partagé par son homologue du Paris Basketball Tiago Splitter. « C’est une équipe difficile à jouer, très agressive. Ils nous ont sorti de notre match. Dans le deuxième quart-temps, ils ont dominé le rebond, ils ont mis des tirs, on n’a pas été malins. On a été plus intelligents dans le troisième », admet-il, content que son équipe ait récupéré le point-average au passage. « C’est important, cela compte. » Car après 17 journées, l’ASVEL, Paris et Cholet sont à égalité avec 13 victoires et 4 défaites.