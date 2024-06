A peine le temps de célébrer leur accession historique en finale du championnat de France que les joueurs du Paris Basketball devaient déjà faire leurs valises. Vainqueurs de leur série face à l’Asvel au terme d’un ultime match 5 dantesque dimanche, les joueurs de la capitale ont dû très vite se remobiliser dans l’optique du premier match de la finale, prévu ce mardi à 18h30 en principauté. La raison ? La décision a priori unilatérale de la Ligue Nationale de Basket (LNB) de remanier son calendrier afin de respecter le calendrier FIBA, contraint par les Tournois de Qualification Olympiques (TQO). Au grand dam du coach parisien, Tuomas Iisalo.

« Lorsque j’ai reçu le calendrier des finales, avant le début des playoffs, le game 1 devait se jouer le 7 juin. Et maintenant on apprend qu’il est avancé au 4 (ce mardi). Ce que je pense, c’est que cette décision est dommageable pour le basket français, qui ne sera pas bien mis en valeur. Et j’aurais dit la même chose si l’ASVEL nous avait battu, car ce n’est rien d’autre qu’une mauvaise décision. » Avant d’ajouter, presque incrédule. « Nous jouons dans moins de 48 heures sachant que nous devons traverser la France… Nos joueurs ont besoin d’une journée de repos et n’auront plus qu’une journée pour se préparer. Est-ce là vraiment le meilleur moyen de mettre en lumière notre championnat ? Bien sûr que non. »

Une amertume largement compréhensible de la part du technicien finlandais au regard des 5 jours dont bénéficient l’AS Monaco de leur côté, pour préparer cette première manche. Un délai très court donc, et surtout, une décision visiblement prise sans la moindre communication à l’endroit des clubs concernés à en croire l’entraîneur de l’année en EuroCup comme en Pro A.

« Il n’y a pas eu de communication. Ils ont pris la décision et personne n’y peut rien. Pour moi c’est une erreur à différents niveaux. On pourrait aussi dire que c’est un manque de respect pour nous comme pour l’ASVEL si elle était passée. On n’a même pas pu réserver de vol privé, car ça coûte 30 000€ et que nous ne savions pas si nous le prendrions avant ce soir (dimanche). Donc on va voyager sur un vol commercial, patienter à l’aéroport, pour aller jouer notre finale. Pour moi, c’est moins qu’optimal. On va dire ça comme ça. »

Malgré la déception, Mikael Jantunen (2,04 m, 24 ans), interrogé lui aussi sur le sujet en conférence de presse, tentait de rester positif. Comme pour mieux mobiliser l’équipe, à deux jours d’un match capital dans cette nouvelle série au meilleur des 5 matchs, l’international finlandais s’efforcer de se concentrer sur l’objectif.

« Il va falloir enchaîner très vite, c’est sûr. Le match de ce soir (dimanche) a été extrêmement difficile, et on va devoir voyager, mais pour le moment il nous faut nous concentrer sur la récupération et se préparer pour ce match 1. On ne va pas se plaindre, on sera prêts. C’est les finales. »

Bref, Parisiens et Monégasques n’aborderont pas le Game 1 de la finale dans les mêmes dispositions. Mais le sport est une science suffisamment complexe pour qu’il ne nous autorise la moindre conclusion hâtive. Tout au mieux une question: qui, de l’équipe la plus fraîche, Monaco, ou de l’équipe la plus en rythme, Paris, prendra l’avantage dans cette première manche ? Réponse ce mardi, 18h30, à Gaston Médecin.