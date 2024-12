Paul Rigot blessé, l’ALM Evreux fait revenir Tommy Ghezala

17e de Pro B sur 20 avant le dernier match de l’année 2024, l’ALM Évreux a procédé à un changement dans son effectif. Paul Rigot (2,01 m, 29 ans) victime d’une déchirure musculaire contre Rouen, le 20 décembre, il est arrêté jusqu’au 30 janvier. Résultat, le club normand a fait revenir le meneur Tommy Ghezala (1,84 m, 32 ans).

Tommy Ghezala a effectué une pige médicale plus tôt cette saison du côté de l’Élan béarnais. En cinq matches, il avait tourné à 3,6 points et 3,4 passes décisives en moins de 11 minutes et l’EBPLO avait gagné à quatre reprises. Il retrouve une équipe qui n’a gagné que 5 fois en 17 journées avant de recevoir Hyères-Toulon ce vendredi, dans un club où il a évolué entre 2021 et 2023.