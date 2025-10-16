Recherche
À l’étranger

Peter Jok à la découverte de la Mongolie

Mongolie - Passé par Cholet et Nantes, l'international sud-soudanais Peter Jok s'apprête à vivre une nouvelle expérience exotique : il vient de s'engager avec le club mongol de l'IHC Apes, pour la saison 2025-2026.
Peter Jok à la découverte de la Mongolie

Première expérience en Asie pour l’international sud soudanais.

Crédit photo : IHC

Peter Jok (1,98 m, 31 ans), bien connu des fans français pour ses passages à Cholet Basket (2019-2020 et 2021-2022) et à Nantes (2023), prend un tournant inattendu dans sa carrière. L’arrière sud-soudanais passé par l’université d’Iowa rejoint en effet la Mongolie, où il portera les couleurs de l’IHC Apes pour les prochains mois.

Peter Jok à la découverte de la Mongolie

Une carrière marquée par la diversité des expériences

Né au Soudan du Sud et élevé aux États-Unis, Peter Jok a fait ses gammes à l’université d’Iowa entre 2013 et 2017, où il s’est forgé une solide réputation de scoreur (19 points de moyenne en senior). Non drafté, il a ensuite connu la G-League avec les Northern Arizona Suns puis les Sioux Falls Skyforce.

Son aventure européenne a débuté à Cholet Basket en 2019-2020 (10 points, 3 rebonds et 1 passe décisive en moyenne sur 23 matchs), où il avait séduit par la qualité de son tir extérieur (47% à 3-points). Après une parenthèse en Espagne avec Murcie, il était revenu dans les Mauges pour la saison 2021-2022 afin de se relancer après un exercice délicat de l’autre coté des Pyrénées (6 points de moyenne). Malheureusement il n’avait pas été aussi convaincant que lors de son premier passage (7,4 points à 42% à 3-points, et 2,8 rebonds). On l’avait ensuite revu dans l’Hexagone, cette fois en Pro B à Nantes pour finir l’exercice 2022-2023 (7 points et 3 rebonds de moyenne) en remplacement de Malcolm Duvivier blessé.

PROFIL JOUEUR
Peter JOK
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 31 ans (30/03/1994)

Nationalités:

logo soudan.jpg
Stats 2024-2025 / ABA Liga
PTS
9,1
#79
REB
3
#89
PD
1,1
#124

De la Croatie à la Mongolie : un choix dépaysant

La saison dernière, Jok évoluait en première division croate avec le KK Cibona Zagreb, où il affichait de solides statistiques dans le championnat national (13 points, 4 rebonds et 1,5 passe en 17 matchs). Pour 2025-2026, il a choisi une destination pour le moins inattendue : la Mongolie.

Il y portera le maillot de l’IHC Apes, un des 10 clubs du championnat local, marquant ainsi sa première aventure asiatique. Un défi inédit pour le joueur de 30 ans, également international sud-soudanais, qui continue d’écrire une carrière résolument hors des sentiers battus.

