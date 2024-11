Poirier et Dossou à l’arrêt, Nantes fait venir Hugo Mienandi

Le Nantes Basket Hermine officialise l’arrivée d’Hugo Mienandi (2,00 m, 21 ans), en provenance du Mans. Champion d’Europe U20 en 2023 et formé en Île-de-France puis au MSB, le poste 4/3 va apporter sa polyvalence et son énergie à l’équipe dirigée par Rémy Valin, en quête de stabilité après plusieurs blessures.

Revenu au Mans pour la saison 2024-2025 après deux exercices en Pro B avec Évreux (2022-2023) et Angers (2023-2024), où il avait affiché une progression marquante (8,9 points à 57,1% de réussite aux tirs et 5,3 rebonds pour 10,8 d’évaluation en 28 minutes à l’EAB la saison passée), le natif de Trappes a choisi de rejoindre Nantes pour poursuivre sa progression. Il va tenter d’aider une équipe dernière de Pro B, en étant probablement principalement utilisé à l’intérieur avec les blessures de Jean-Fabrice Dossou (2,11 m, 24 ans) et Darel Poirier (2,07 m, 27 ans).

Pour l’entraîneur nantais Rémy Valin, l’arrivée d’Hugo Mienandi à Nantes répond à un besoin crucial :

« Après les blessures de Jean-Fabrice (en arrêt jusqu’à la trêve de février) et de Darel (en attente du diagnostic complet), nous nous sommes mis en quête d’un renfort, sachant que selon le règlement, nous ne pouvions prendre qu’un seul nouveau joueur. Hugo est le meilleur profil car c’est un joueur polyvalent qui peut jouer sur plusieurs postes : 3, 4 et peut nous aider sur le poste 5. Il est réputé pour son enthousiasme, son investissement quotidien et sa combativité, en plus de ses talents de basketteur (membre de l’équipe de France U20). Ce joueur va vraiment nous apporter dans cette période où le combat sera le mot d’ordre. »

Après cette signature et celles de Kyle Riddley (1,90 m, 28 ans) et Bryce Nze (2,02 m, 26 ans), Nantes a utilisé ses trois jokers.