Poitiers surprend Blois, Orléans et Boulazac en profitent !

Ayant terminé le premier tiers de la saison de Pro B avec le capot qui fume, l’ADA Blois va entamer la deuxième avec des noeuds qui se resserrent dans son esprit. Leader implacable de la division avec ses sept victoires pour commencer, le club blésois connait le premier coup dur de sa saison en cette fin novembre. Après avoir enchaîné deux défaites consécutives avant la trêve internationale, Blois en a concédé une troisième lors de la venue de Poitiers ce samedi 30 novembre (71-78).

Dispendieux comme rarement avec le ballon cette saison (25 pertes de balles), Blois a très mal commencé et terminé sa rencontre. Et même si le Jeu de Paume a joué son rôle pour tenter de perturber au maximum Poitiers, les joueurs pictaviens n’ont pas craqué dans le money-time, avec une incroyable solidité aux lancers francs (24/25, dont le 10/10 de Jahvon Blair). Une jolie performance pour l’équipe d’Andy Thornton-Jones, à souligner d’autant plus que sa tour de contrôle Jonathan Jeanne n’a pas pris part à cette rencontre.

4️⃣e succès consécutif toutes compétitions confondues pour @pb86officiel qui fait un gros coup sur le parquet de l'@ADABloisBasket 👏 pic.twitter.com/9lZJ23A7Cx — PROB (@PROB_officiel) November 30, 2024

Sept à la suite pour Orléans, Boulazac en mode diesel

Orléans et Boulazac ne sont en tout cas pas fait prier pour optimiser la défaite blésoise du soir. Tout juste leader avant la trêve internationale, l’OLB va le rester après sa victoire contre Denain (88-74). Son artificier Lee Moore (22 points pour 26 d’évaluation), ainsi que le local de l’étape Timothé Crusol (20 points à 7/10 aux tirs), ont grandement concouru au succès orléanais, où rien n’a été simple face à un club nordiste accrocheur. Ainsi, Orléans a engrangé une 7e victoire consécutive et pourrait prendre une victoire d’avance sur ses partenaires du podium que sont Roanne et Boulazac, en remportant son match en retard contre Évreux le mardi 3 décembre.

Mais pour le moment, Boulazac possède également 10 victoires comme l’OLB grâce à sa dernière victoire contre Fos Provence (93-76). Démarrant en mode diesel, après un premier quart d’heure raté (14-29), le BBD s’est ensuite réveillé avec la manière, infligeant un 79 à 47 sur le restant de la partie. « Tout le monde s’en voulait un peu de ce début de match, où l’on était vraiment pas dedans. Mais on n’a pas paniqué », appréciait l’ailier périgourdin Cyrille Eliezer-Vanerot au micro de France Bleu Périgord.