Pour Aleksandar Lazic, ce sera direction Subotica

Après avoir réclamé de quitter Dijon depuis la mi-décembre, Aleksandar Lazic a obtenu gain de cause en début de semaine après l’arrivée de Leyton Hammonds. Après la Betclic ÉLITE aux forts accents athlétiques, l’intérieur bosnien va retrouver un type de basket qu’il connait plus, avec un retour en Serbie où il a évolué entre 2016 et 2018 (avec le KK Dynamic et Mega).

L’ancien bourguignon s’est ainsi engagé avec le Spartak Subotica, actuel deuxième du championnat serbe. Aux côtés d’un autre pensionnaire éphémère de Betclic ÉLITE, l’ex-nancéien Luka Cerovina, il jouera également au deuxième échelon de la Ligue Adriatique, où son nouvel employeur est co-leader.