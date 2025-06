Premier double-double en carrière pour Gabby Williams, le Sun de Meziane et Hartley n’y arrive toujours pas

Encore une nuit bien remplie pour les Françaises de WNBA. Vingt-quatre heures après les 21 points de Monique Akoa-Makani, au tour d’une autre tricolore de briller : Gabby Williams (1,80 m, 28 ans). La franco-américaine continue sur sa lancée de sa saison record avec une nouvelle grosse performance. Sur le parquet des Las Vegas Aces cette nuit, elle a réussi quelque chose qu’elle n’avait encore jamais fait en WNBA : un double-double.

Alignée à l’aile mais jouant principalement au large, Williams a globalement peu d’opportunités de rebonds. Avec une moyenne à 4 prises, son record était à 8 cette saison. Mais cette nuit, elle est allée au combat dans la raquette pour récolter 12 rebonds (son record en carrière), dont 3 offensifs. Ce qu’elle a combiné avec 18 points à 6/15 aux tirs (dont 3/6 à 3-points) et 4 passes décisives en 38 minutes. Un rebond offensif montrant tout son côté athlétique a marqué les esprits et fait le tour des réseaux en toute fin de match.

