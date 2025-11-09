Recherche
Basket fauteuil

Première édition du All-Star Game de Basket Fauteuil : le spectacle s’installe à Bobigny

La Fédération Française Handisport lance la première édition du All-Star Game de Basket Fauteuil, qui se tiendra le samedi 6 décembre 2025 au Prisme de Bobigny. Un événement festif, inclusif et spectaculaire, dans la continuité de l’héritage paralympique des Jeux de Paris 2024.
00h00
Résumé
Écouter
Première édition du All-Star Game de Basket Fauteuil : le spectacle s’installe à Bobigny
Crédit photo : Fédération Française Handisport

Le All-Star Game de Basket Fauteuil vivra sa première édition le samedi 6 décembre 2025 au Prisme de Bobigny. La Fédération Française Handisport (FFH) souhaite à travers cet événement célébrer le haut niveau, la mixité et la convivialité autour d’un show inédit qui rassemblera les meilleurs joueurs français et internationaux de la discipline.

Le basket fauteuil à l’honneur dans un format inédit

L’arène du Prisme de Bobigny accueillera un véritable festival du basket fauteuil. En journée, les spectateurs pourront suivre des tournois 3×3 féminins et U23, avant le grand rendez-vous du soir : le match des étoiles. L’équipe de France, dirigée par Clifford Fischer, affrontera la Team Monde, composée des douze meilleurs joueurs étrangers du championnat d’Élite nationale, choisis par le public.

Le spectacle sera total, avec un concours à 3-points, un skills challenge, des animations et plusieurs surprises. Objectif : faire vibrer le public tout en valorisant le niveau de performance et le dynamisme du basket fauteuil français.

Un week-end placé sous le signe de l’inclusion

En amont du match, la FFH organisera un forum emploi le vendredi 5 décembre, réunissant entreprises et acteurs de l’insertion professionnelle afin de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap. Ce double rendez-vous, sportif et social, s’inscrit dans la volonté de la Fédération de prolonger l’esprit paralympique et de faire du Prisme de Bobigny un lieu central pour le handisport.

Pour Stéphane Binot, manager de la performance, « ce All-Star Game tant attendu marque une nouvelle étape pour notre discipline. Nous avons voulu créer un format innovant, à la fois compétitif et spectaculaire, capable de mettre en lumière le niveau de nos athlètes. »

L’événement s’annonce donc comme une grande fête du sport, du partage et de l’inclusion, à ne pas manquer en décembre prochain.

Un All-Star Game de Basket fauteuil diffusé sur Sport en France et YouTube

L’événement sera diffusé en direct sur la chaîne Sport en France et sur la chaîne YouTube de la Fédération Française Handisport.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

