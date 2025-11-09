Première édition du All-Star Game de Basket Fauteuil : le spectacle s’installe à Bobigny

Le All-Star Game de Basket Fauteuil vivra sa première édition le samedi 6 décembre 2025 au Prisme de Bobigny. La Fédération Française Handisport (FFH) souhaite à travers cet événement célébrer le haut niveau, la mixité et la convivialité autour d’un show inédit qui rassemblera les meilleurs joueurs français et internationaux de la discipline.

Le basket fauteuil à l’honneur dans un format inédit

L’arène du Prisme de Bobigny accueillera un véritable festival du basket fauteuil. En journée, les spectateurs pourront suivre des tournois 3×3 féminins et U23, avant le grand rendez-vous du soir : le match des étoiles. L’équipe de France, dirigée par Clifford Fischer, affrontera la Team Monde, composée des douze meilleurs joueurs étrangers du championnat d’Élite nationale, choisis par le public.

Le spectacle sera total, avec un concours à 3-points, un skills challenge, des animations et plusieurs surprises. Objectif : faire vibrer le public tout en valorisant le niveau de performance et le dynamisme du basket fauteuil français.

Un week-end placé sous le signe de l’inclusion

En amont du match, la FFH organisera un forum emploi le vendredi 5 décembre, réunissant entreprises et acteurs de l’insertion professionnelle afin de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap. Ce double rendez-vous, sportif et social, s’inscrit dans la volonté de la Fédération de prolonger l’esprit paralympique et de faire du Prisme de Bobigny un lieu central pour le handisport.

Pour Stéphane Binot, manager de la performance, « ce All-Star Game tant attendu marque une nouvelle étape pour notre discipline. Nous avons voulu créer un format innovant, à la fois compétitif et spectaculaire, capable de mettre en lumière le niveau de nos athlètes. »

L’événement s’annonce donc comme une grande fête du sport, du partage et de l’inclusion, à ne pas manquer en décembre prochain.

Un All-Star Game de Basket fauteuil diffusé sur Sport en France et YouTube

L’événement sera diffusé en direct sur la chaîne Sport en France et sur la chaîne YouTube de la Fédération Française Handisport.