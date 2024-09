Première journée et déjà une demi-surprise en LFB : Landerneau s’offre Villeneuve d’Ascq !

À l’image de la Betclic ELITE et de la victoire de Saint-Quentin au-devant de l’AS Monaco, la première levée de la Ligue Féminine de Basket, ou désormais La Boulangère Wonderligue, a réservé une petite surprise. Landerneau, équipe de playdowns la saison dernière, s’est offert le scalp de Villeneuve d’Ascq (94-79), finaliste sortant de l’EuroLeague féminine !

L’ESBVA dans le dur en ce début de saison

Une équipe était « prête », et l’autre « pas », comme l’analysait justement les deux entraîneurs, Wani Muganguzi et Rachid Meziane auprès de Ouest-France après la rencontre. Emmené par la Nigériane Evelyn Akhator dominatrice dans la peinture (24 points, 9 rebonds et 4 interceptions) et une Maud Stervinou adroite (19 points dont 4/9 à 3-points), le LBB a également bien su contenir Carla Leite, au four et au moulin à La Cimenterie (28 points à 8/13 aux tirs, 9 passes décisives et 7 ballons perdus en 40 minutes de jeu).

Cette victoire de Landerneau est seulement une « petite » surprise tant Villeneuve d’Ascq est diminuée et pas encore prêt à rivaliser en ce début de saison. Venue en Bretagne avec seulement sept joueuses, privée de Caroline Hériaud et Héléna Ciak, l’ESBVA subit une nouvelle déconvenue après sa claque initiale lors du Match des Champions contre Bourges (49-80).

Basket Landes dévore les Flammes Carolo

Si le champion de France en titre a chuté, ce n’est pas du tout le cas du finaliste sortant. Fort de sa qualification pour l’EuroLeague féminine, Basket Landes a poursuivi sur sa lancée dans les Ardennes. Les Flammes Carolos n’ont pas existé face aux coéquipières de Louise Bussière (94-61), auteure de son record en carrière à la Guingette Arena (27 points à 10/14 aux tirs, 8 rebonds, 3 passes décisives et 5 interceptions pour 1 seule perte de balle).

L’ASVEL Féminin déjà portée par Dominique Malonga



Avant l’entame de la saison, Dominique Malonga se disait « prête à assumer un nouveau rôle » à l’ASVEL Féminin. Après la parole, la jeune intérieure l’a démontrée sur le parquet, avec une performance déjà impressionnante pour permettre à l’ASVEL Féminin de l’emporter contre La Roche Vendée (89-68). La native de Yaoundé a terminé la partie avec 20 points à 8/13 aux tirs, 13 rebonds, 2 interceptions et 2 contres pour 2 ballons perdus, permettant à l’équipe villeurbannaise de se relever après une entame de match en sa défaveur (15-24).

Enfin, l »ancienne équipe de Dominique Malonga, dépecée de ses jeunes pièces cet été avec également le départ de Carla Leite, s’est inclinée sur le parquet de l’UFAB d’Angers (73-59).

La première journée de LFB se terminera ce dimanche 29 septembre avec Bourges – Chartres (15h15) et Charnay – Lattes-Montpellier (17h).