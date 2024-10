Première poussive en EuroLeague pour Evan Fournier

Pour sa grande première en EuroLeague, Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) a perdu avec l’Olympiakos Le Pirée sur le parquet du Fenerbahçe Istanbul (82-71). Titulaire, l’arrière de l’équipe de France n’est pas parvenu à réellement peser sur le jeu de son équipe dans le remake de la petite finale du Final Four 2024. Sorti au bout de 8 minutes 25 après une première balle perdue, le Francilien n’est pas revenu en jeu dans le deuxième quart-temps alors que les Grecs sont revenus et ont pris un léger avantage (32-36).

Sa ligne de stats : 5 points à 1/3, 0 rebond, 1 passe décisive, 2 balles perdues et 4 fautes pour 0 d’évaluation en 22 minutes

De nouveau dans le cinq majeur pour reprendre le match après la pause, il est resté plus longtemps, jusqu’à l’entame de la 35e minute de jeu. Touchant peu le ballon en attaque, en étant parfois coupé du ballon par l’ancien MVP de Betclic ELITE Bonzie Colson (10 points et 9 rebonds), il est parvenu à marquer un gros 3-points dans le corner en fin de possession. Sa seule action d’éclat du match alors que ses 2 autres points sont venus de deux lancers francs après 4 minutes de jeu.

Volontaire, impliqué et même combatif, Evan Fournier n’a cependant pas réussi à prendre le moindre rebond en 22 minutes alors que l’Olympiakos a peiné à ce niveau (18 rebonds défensifs, contre 14 offensifs pour le Fenerbahçe). Au final, l’équipe de Sarunas Jasikevicius a fait l’écart pour l’emporter de 11 points et envoyer un premier message cette saison. Wade Baldwin IV (1,93 m, 28 ans) s’est régalé (19 points, 5 rebonds et 7 passes décisives pour 26 d’évaluation) alors que Nigel Hayes-Davis (2,03 m, 29 ans) s’est de nouveau montré très solide (15 points). Evan Fournier aura probablement beaucoup appris de cette première sortie en EuroLeague et tentera de faire mieux à domicile face au Zalgiris Kaunas vendredi prochain (le 11 octobre).