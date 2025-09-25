Première réussie de Zacharie Perrin avec Hambourg, malgré l’élimination en Coupe

Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) a fait forte impression pour sa première sortie avec Hambourg. Le jeune intérieur français a brillé statistiquement ce mercredi soir face à Bamberg en Coupe d’Allemagne. Malheureusement pour les Towers, son apport n’a pas suffi à éviter une défaite (89-94) synonyme d’élimination précoce.

Perrin déjà en évidence

Auteur de 18 points à 8/10 aux tirs, 8 rebonds et 3 passes décisives, Zacharie Perrin a confirmé son potentiel dans une rencontre accrochée. Longtemps menés, les Hambourgeois étaient parvenus à reprendre l’avantage grâce à un gros troisième quart-temps, conclu par un tir primé de J.P. Tokoto (65-62). Mieux encore, l’ancien espoir d’Antibes a donné cinq points d’avance aux siens au début du dernier acte.

🇫🇷 Zacharie Perrin had a productive fist game for Hamburg in the loss to Bamberg in the Bundesliga 18 points

8 boards

3 assists

8-10 FG

2-7 3P The 6’10, 21-year old big could be in line for a strong season in Germany after a long journey though CBB and the LNB pic.twitter.com/8YA1n2RWDo — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) September 24, 2025

Un scénario cruel pour Hambourg

Mais Bamberg n’a pas lâché. Portés par Patrick Heckmann et Justin Edler-Davis (24 points et 14 rebonds), les visiteurs ont inversé la tendance dans les quatre dernières minutes. Plus disciplinés et plus constants en défense, ils ont fini par s’imposer d’un souffle, 94-89, dans ce véritable « Pokal-Krimi » comme l’a qualifié la presse allemande.

Objectif Bundesliga

Pour Hambourg, cette sortie prématurée en Coupe une grosse désillusion : « Que ce soit terminé dès après un match, c’est brutal », regrettait le coach Benka Barloschky, sur le site du club. Mais cette prestation solide de Perrin, déjà parfaitement intégré dans le collectif, laisse augurer d’une saison intéressante pour lui en Bundesliga.