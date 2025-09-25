Recherche
À l’étranger

Première réussie de Zacharie Perrin avec Hambourg, malgré l’élimination en Coupe

Allemagne - Pour son premier match officiel avec les Veolia Towers Hambourg, Zacharie Perrin a signé une prestation convaincante (18 points, 8 rebonds, 3 passes). Mais son club a été éliminé dès son entrée en lice du BBL Pokal, battu à domicile par Bamberg (89-94).
|
00h00
Résumé
Écouter
Première réussie de Zacharie Perrin avec Hambourg, malgré l’élimination en Coupe

Zacharie Perrin a débuté sa saison avec Hambourg

Crédit photo : Veolia Towers Hamburg / Lena Mecking

Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) a fait forte impression pour sa première sortie avec Hambourg. Le jeune intérieur français a brillé statistiquement ce mercredi soir face à Bamberg en Coupe d’Allemagne. Malheureusement pour les Towers, son apport n’a pas suffi à éviter une défaite (89-94) synonyme d’élimination précoce.

Perrin déjà en évidence

Auteur de 18 points à 8/10 aux tirs, 8 rebonds et 3 passes décisives, Zacharie Perrin a confirmé son potentiel dans une rencontre accrochée. Longtemps menés, les Hambourgeois étaient parvenus à reprendre l’avantage grâce à un gros troisième quart-temps, conclu par un tir primé de J.P. Tokoto (65-62). Mieux encore, l’ancien espoir d’Antibes a donné cinq points d’avance aux siens au début du dernier acte.

Un scénario cruel pour Hambourg

Mais Bamberg n’a pas lâché. Portés par Patrick Heckmann et Justin Edler-Davis (24 points et 14 rebonds), les visiteurs ont inversé la tendance dans les quatre dernières minutes. Plus disciplinés et plus constants en défense, ils ont fini par s’imposer d’un souffle, 94-89, dans ce véritable « Pokal-Krimi » comme l’a qualifié la presse allemande.

Objectif Bundesliga

Pour Hambourg, cette sortie prématurée en Coupe une grosse désillusion : « Que ce soit terminé dès après un match, c’est brutal », regrettait le coach Benka Barloschky, sur le site du club. Mais cette prestation solide de Perrin, déjà parfaitement intégré dans le collectif, laisse augurer d’une saison intéressante pour lui en Bundesliga.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
derniermot
Encore heureux qu'un bon joueur de Pro A parvienne à briller dans une mauvaise équipe d'un championnat en carton. Quelle exigence d'aller là-bas !
Répondre
(0) J'aime
roblackman
Tu as raison l'Allemagne est championne du monde et championne d'Europe . Bonn a remporté la BCL en 2023.
Répondre
(0) J'aime
