Première victoire de Nantes sous l’ère Rémy Valin : « C’est le début de quelque chose »

Après huit revers d’affilés en Pro B, Nantes a renoué avec la victoire de manière éclatante, pour signer ainsi leur deuxième succès de la saison. Nommé entraîneur fin octobre pour succéder à Laurent Pluvy, le technicien Rémy Valin a ainsi signé sa première victoire en quatre matchs avec le NBH. Comme un symbole, ce premier succès est intervenu face à son ancienne équipe, Fos-sur-Mer (qu’il n’avait pas pu maintenir dans l’élite en 2022-2023).

« C’est bon de voir que le dur travail est récompensé »

Au-delà d’avoir enfin brisé sa maudite série de défaites, le Nantes Basket Hermine était satisfait d’enfin avoir pu concrétiser tout le travail des dernières semaines. Déjà proche de l’emporter contre Antibes lors de la dernière journée, le collectif nantais a cette fois tourner à plein régime pendant 40 minutes ce vendredi 8 novembre à La Trocardière.

« C’est bon de voir que le dur travail est récompensé, savourait Johan Lofberg, l’un des héros nantais, auprès de Ouest-France. On sait que l’on est une bonne équipe, mais il manquait cette dureté et cette intensité que l’on a eues là. Tout le monde a été au niveau, c’est une bonne sensation. »

Une présence collective essentielle pour Nantes, notamment au vue du contexte. Privée de Kyle Riddley, dont la lettre de sortie de son ancien club n’est pas arrivée, ainsi que de Raijon Kelly, en instance de départ, la mène nantaise était quelque peu déplumée. Heureusement, le tandem Benitez (10 passes décisives) – Kangudia (8 points, 5 passes décisives) a parfaitement assuré la direction du jeu. Pour redonner un peu d’air à Nantes en ces temps difficiles.

« C’est un soulagement, oui, pour tout le monde au club et c’est le début de quelque chose, lançait Rémy Valin. Ce n’est qu’un match mais on sait comment on peut y arriver. Il y a eu beaucoup de travail et d’investissement, on a été récompensé. »

Et il était temps pour le Nantes Basket Hermine de l’emporter. Car au-dessus de sa tête, les équipes ne chôment pas, avec un gros peloton à quatre victoires (Évreux, Rouen, Hyères-Toulon, Vichy et Champagne Basket), soit deux de plus que le NBH.