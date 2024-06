La présélection U16 féminine pour l’Euro 2024

La Fédération française de basketball (FFBB) a dévoilé la présélection de l’équipe de France U16 féminine qui va disputer l’EuroBasket U16 à Miskolc, en Hongrie, du 16 au 24 août 2024.

Le staff de Vincent Bourdeau, où l’on retrouvera Isabelle Yacoubou, va réunir ce groupe de 18 joueuses. On y retrouve une joueuse U14, Kendra Bissa, et trois U15, Louane Foirest, la fille de Laurent Foirest, Maellyne Ravin et Camille Sevaux, fille d’Arnaud Sevaux.