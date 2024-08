Peut-être que Mike James regardera Lucas Dussoulier différemment lors du prochain Nanterre – Monaco, prévu le 11 janvier… Devant sa télévision pour la finale du tournoi olympique de 3×3 entre la France et les Pays-Bas, remportée au buzzer par l’ancien boulonnais Worthy De Jong, la star monégasque s’est emparée de son réseau social favori.

Un tweet pour signifier son intérêt pour la discipline. « Si l’on m’avait donné la chance, j’aurais vraiment participé aux Jeux Olympiques avec le 3×3. Je ne sais même pas si je suis qualifié pour jouer, si je fais partie de la liste des possibilités, mais je dis juste que je jouerais si jamais lol ». Alors Mike James en 3×3 avec Team USA à Los Angeles pour laver le fiasco de l’équipe américain, éliminée dès le premier tour ?

I definitely woulda have suited up 3on3 for the Olympics if given the opportunity. Idk if I’m qualified to play or even in the list of a possibility but just saying i would play lol

— Mike James (@TheNatural_05) August 5, 2024