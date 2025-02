Quand un ancien joueur de Strasbourg en remplace un autre à l’Ironi Nahariya

Sixième de deuxième division israélienne avec 11 victoires en 19 matches, l’Ironi Nahariya vient de changer de meneur de jeu étranger. C’est un ancien joueur de Strasbourg et des Metropolitans 92 qui arrive. Tim Frazier (1,85 m, 34 ans), ex-joueur NBA qui valait 8,3 points à 37,7% de réussite aux tirs (dont 37% à 3-points), 3,3 rebonds, 4,4 passes décisives et 1,3 interception en 22 minutes lors de son passage de deux mois à la SIG en 2022-2023 puis 11,1 points à 39,1%, 2,5 rebonds et 6,1 passes décisives en 28 minutes sur 11 rencontres de Betclic ÉLITE remplace son compatriote Wesley Clark (1,84 m, 30 ans).

En réalité, Wes Clark n’a jamais réellement jouer à la SIG Strasbourg. Recruté à l’intersaison 2020, il n’avait pas réussi la visite médicale. Par la suite, il avait en revanche jouer à Limoges, le temps d’une pige en 2022. Depuis, il était reparti en Allemagne avant d’être en Turquie cette saison, au Yalovaspor Basketbol (6,8 points et 1,8 passe décisive en 16 minutes sur huit matches). Son passage à l’Ironi Nahariya s’est révélé un échec (6,3 points, 1,7 rebond et 1,3 passe décisive en 20 minutes). Après trois matches, il quitte donc le navire pour laisser sa place à Tim Frazier.

Au sein de la formation israélienne, il retrouvera un autre ancien joueur du championnat de France, Temidayo Yussuf (2,01 m, 28 ans) .