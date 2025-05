Quatre recrues et une nouvelle assistante coach à Basket Landes

Quelques jours après avoir remporté un nouveau titre de champion de France, Basket Landes a annoncé les premiers mouvements dans son effectif pour la saison 2025-2026. Dans un communiqué, le club landais a officialisé la signature de quatre nouvelles joueuses ainsi qu’une nouvelle assistante-coach aux côtés de Julie Barennes.

Quatre nouvelles joueuses pour la saison 2025-2026

Vice-championne de France avec le Tarbes Gespe Bigorre, Camille Droguet (1,78 m, 25 ans) s’est engagée pour les deux prochaines saisons avec Basket Landes. L’internationale tricolore, passée par le centre de formation de l’ASVEL Féminin, espère passer un cap sous les ordres de Julie Barennes. Très responsabilisée à Tarbes où elle tournait à 10,6 points, 4,3 rebonds et 5,7 passes décisives en 32 minutes, elle apportera sa vivacité et tentera de confirmer.

Dans le secteur intérieur, Basket Landes a misé sur l’expérience et l’efficacité de Marie Gülich (1,96 m, 30 ans). À Mont-de-Marsan, l’internationale allemande – qui remplace sa compatriote Luisa Geiselsoder, qui est partie à Mersin en Turquie – apportera son efficacité sous le cercle. La saison dernière, l’ancienne joueuse de Gdynia et Valence évoluait dans le championnat de Taïwan et tournait en moyenne à 14.5 points, 10,6 rebonds et 2,5 passes décisives en 26 minutes.

Autre renfort de poids pour le club landais, celui de Julie Wojta (1,83 m, 36 ans). Réputée pour ses qualités défensives et de leadership, elle apportera toute son expérience au collectif de Julie Barennes. Passée par Angers, où elle a joué une première fois avec sa future coéquipière Leïla Lacan, puis l’ASVEL Féminin, elle compilait en moyenne à 8,1 points, 6,3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 12,7 d’évaluation en 28 minutes.

Enfin, Basket Landes a officialisé la signature de Becky Massey (1,86 m, 25 ans) pour deux saisons. Après trois ans passés en Espagne, l’internationale belge souhaite confirmer et d’affirmer dans le championnat français.

Marie-Julie Levant, nouvelle assistante de Julie Barennes

Du côté du staff, le club landais a annoncé l’arrivée d’une nouvelle assistante coach sur le banc aux côtés de Julie Barennes. Marie-Julie Levant arrive à Basket Landes. Assistante coach de Benoît Marty du côté de Chartres depuis 2019, elle tentera d’apporter son expérience de joueuse.