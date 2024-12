« Que le basket français continue d’être sur le toit de l’Europe et du monde » : Jean-Pierre Hunckler élu président de la FFBB !

L’affaire était une formalité. Et Jean-Pierre Hunckler (65 ans), premier vice-président de la FFBB depuis 2010, a bien gagné un échelon dans la hiérarchie, comme pressenti depuis plusieurs années. 20 ans après son entrée au bureau fédéral, le Roannais a été élu président de la fédération par l’Assemblée Générale Élective ce samedi. Un scrutin sans aucun suspense puisqu’il a été le seul candidat proposé, à l’unanimité, par le nouveau comité directeur et ensuite désigné avec 95,41% des suffrages.

Ancien arbitre, gérant de la société Comelit France de 1994 à 2022, le natif du Coteau avait détaillé son jeune parcours de basketteur cet été dans les colonnes du Progrès. « J’ai eu ma première licencie à 4 ans aux Cheminots Roannais. Ensuite, je suis allé au PAC de Roanne, qui était un très gros club formateur. J’y suis resté jusqu’à 18 ans, et j’ai joué trois ans en excellence régionale et en Nationale 4 avec l’Étoile de Charlieu. En même temps, j’ai commencé ma carrière d’arbitre. Quand je suis venu sur Lyon, en 1979, j’ai joué avec Vaulx-en-Velin de Maurice Buffière. »

Alain Contensoux maintenu au poste de DTN ?



Après 14 ans dans l’ombre de Jean-Pierre Siutat, à qui il a rendu un hommage appuyé, Jean-Pierre Hunckler sera donc aux manettes de la FFBB jusqu’en 2028. Avec une feuille de route qu’il trace dans sa tête depuis longtemps, incarnée par un premier discours qui s’est voulu apaisant avec la Ligue Nationale de Basket, après des mois de conflit larvé entre les deux institutions… « C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous », s’est-il exprimé devant l’AG. « Je vous remercie sincèrement de la confiance que vous m’accordez. Je suis conscient de la tâche qui m’attend pour mener à bien les différents objectifs. Vous m’avez donné la possibilité de travailler avec l’équipe que je voulais, renouvelée à 36%, dans le respect de la parité et du maillage territorial. Mon objectif est de poursuivre l’ascension du basket français pendant les quatre prochaines années. Ce ne sera possible qu’avec les clubs, les comités, les ligues régionales et le basket professionnel. C’est ensemble dans la sérénité et le respect commun de chacune de nos institutions que nous réussirons notre objectif : à savoir que le basket français continue d’être sur le toit de l’Europe et du monde, à travers nos équipes de France et nos clubs professionnels. »

Tout juste élu, Jean-Pierre Hunckler a également plaidé pour un maintien en poste d’Alain Contensoux à la Direction Technique Nationale. « Son expérience, sa parfaite connaissance du fonctionnement de nos institutions et les résultats obtenus ne peuvent que confirmer ma décision », indique-t-il, ajoutant qu’il sera « un président de terrain, à l’écoute de nos territoires ». Le nouveau dirigeant hérite d’une situation enviable, avec un record de licenciés (765 909), une situation financière saine et d’excellents résultats sportifs. Rendez-vous dans quatre ans pour un nouveau bilan…