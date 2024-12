Jean-Pierre Hunckler élu président de la FFBB ce samedi ?

Le 14 décembre 2024, un changement de présidence interviendra à la Fédération Française de Basket-Ball. La loi Sport de mars 2022 empêche Jean-Pierre Siutat de briguer un quatrième mandat après 14 années à la tête de la FFBB. Il soutiendra celui qu’il considère comme son successeur idéal : Jean-Pierre Hunckler. Actuellement vice-président, il est aussi trésorier au sein de la FFBB.

Jean-Pierre Hunckler, une suite logique ?

Gérant de la société Comelit France de 1994 à 2022, Jean-Pierre Hunckler, 65 ans, est un ancien arbitre de haut niveau ou encore l’ancien président de la ligue du Lyonnais. Il connaît bien les rouages de la fédération, ce qui en fait un candidat crédible à la présidence. Il envisage un rôle de continuité tout en renforçant les axes de développement qui ont fait la force de la fédération sous la présidence de Siutat.

Concernant la ligue professionnel française, Hunckler plaide pour une collaboration étroite avec la LNB. « Il faut qu’on travaille ensemble », a-t-il souligné dans Le Populaire du Centre. Selon lui, cette coopération est d’autant plus importante dans le contexte économique actuel. Sous la direction de Siutat, la FFBB a connu une forte croissance. Le nombre de licenciés a augmenté dans l’Hexagone (765 909 licenciés en 2023-2024) et l’équipe de France a remporté plus de 120 médailles internationales (5×5 et 3×3).

Jean-Pierre Hunckler souhaite poursuivre ce travail, en mettant l’accent sur les jeunes talents. L’actuel vice-président aspire à un développement encore plus important du basket : « On veut poursuivre notre développement sur les territoires et on continue de travailler d’arrache-pied pour que le basket français ait une certaine valeur marchande. »

À priori, aucun autre candidat que lui ne va se présenter à l’élection pour la présidence de la FFBB. Jean-Pierre Hunckler reste donc le favori pour succéder à Jean-Pierre Siutat. Dans une forme de continuité, ce samedi 14 décembre marquera ainsi le début d’une nouvelle ère pour le basket français.