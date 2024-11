Quelle équipe de France en février avec le retour des joueurs EuroLeague ?

Si la fenêtre internationale de novembre n’a pas permis au sélectionneur Frédéric Fauthoux de faire appel à des joueurs EuroLeague, ce sera possible en février 2025 à l’occasion des deux dernières rencontres de qualification pour l’EuroBasket 2025.

Le casse tête va démarrer pour le nouveau boss des Bleus étant donné la profusion de joueurs disponibles, notamment sur le poste arrière, tout en conservant un lien avec la précédente fenêtre. Indépendamment des blessures potentielles, des choix seront à faire. On a listé, poste par poste, les possibilités de l’actuel coach de la JL Bourg.

Meneurs

Théo Maledon (1,93 m, 23 ans), Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) et Matthew Strazel (1,82 m, 22 ans) pourraient être réunis pour chapeauter Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans), mais quid d’Andrew Albicy (1,78 m, 34 ans) ? Hugo Benitez (1,92 m, 23 ans) a également marqué des points lors de la double-confrontation face à Chypre et Frédéric Fauthoux a également noté les performances plutôt enthousiasmantes de Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) avec le Partizan Belgrade. Seulement, le coach de la JL Bourg devra n’en choisir que trois, voire quatre s’il considère certains comme des combos (Maledon, Ntilikina en tête). Ceci-dit, les arrières sont aussi légions.

Fin de la trêve internationale pour Nolan et l’Équipe de France ! 🇫🇷 Bilan parfait avec 2 victoires en 2 matchs ✨ Découvrez les statistiques de Nolan lors de ces rencontres 📊 Dernier match pour Loïc ce soir à 20h15 face à la Lettonie ! 📸 @FRABasketball / Armand Lenoir pic.twitter.com/smIH4s2KDr — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) November 25, 2024

Arrières

Comme à la mène, Frédéric Fauthoux va faire face à un casse tête sur le poste 2, pour sélectionner trois joueurs maximum mais aussi trouver une forme de hiérarchie. Malgré les difficultés de la Virtus Bologne, Isaïa Cordinier (1,96 m, 27 ans) est dans la lignée de sa deuxième semaine olympique. L’Azuréen semble tailler pour cette mission. Autrement, trois artificiers sembles également incontournables : Evan Fournier (1,98 m, 32 ans), Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) et Elie Okobo (1,91 m, 27 ans). Pour Fournier, il faudra voir où il en est vis à vis de l’équipe de France d’ici là. Ses débuts avec l’Olympiakos, qui pratique le basket que rêve d’appliquer Frédéric Fauthoux en sélection nationale, sont très enthousiasmants. Nadir Hifi lui mise sur une sélection lors de l’Euro et cela passera pas ces oppositions face à la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Enfin, Elie Okobo espère enfin s’installer chez les Bleus avec le début d’une nouvelle ère. En février 2024, il avait été mis de côté par le staff en place.

Ailiers

Dans l’aile, il est aisé d’imaginer qu’Isaïa Cordinier (1,96 m, 27 ans) et Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) puissent être sélectionnés, permettant à Frédéric Fauthoux de partir avec cinq meneurs/arrières ainsi qu’eux deux. Car en EuroLeague, les postes 3 and D sont moins sous le feu des projecteurs. Yakuba Ouattara (1,90 m, 32 ans) remplit ce rôle à Paris alors que Charles Kahudi (1,99 m, 38 ans) passe le témoin à Melvin Ajinca (2,02 m, 20 ans) du côté de l’ASVEL. Mais ce dernier, gêné par les blessures jusqu’ici, se fait pour l’instant discret à Villeurbanne. Il faudra probablement plutôt regarder du côté des ailiers de la trêve internationale de novembre pour trouver les ailiers sélectionnés par Frédéric Fauthoux. Axel Bouteille (2,01 m, 29 ans) a réalisé de belles prestations mais Paul Lacombe (1,95 m, 34 ans) et Nicolas Lang (1,96 m, 34 ans) se sont montrés diablement précieux sur le parquet – dans leur registre, complémentaire l’un de l’autre – et encore plus en dehors. Adam Mokoka (1,95 m, 26 ans) apporte également une grosse valeur athlétique. Bref, Frédéric Fauthoux va faire un ou deux heureux, mais surtout beaucoup de déçus.

Axel Buckets 🤌 Axel Bouteille a une nouvelle fois montré toutes ses qualités de scoreur face à Chypre : 15 points à 7 sur 12 aux tirs, 7 rebonds et 3 passes pour 19 d'évaluation 👊#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/kditKvXppV — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 25, 2024

Ailier-forts

Avec le poste 3, le poste 4 est peut-être le moins dense chez les joueurs français en EuroLeague. Un élément se distingue : Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans). Très efficace au Maccabi Tel-Aviv, il semble partir avec une longueur d’avance sur la concurrence. Autrement, le staff pourra trancher entre Amine Noua (2,02 m, 27 ans) et Yoan Makoundou (2,07 m, 24 ans) parmi les rescapés de la récente fenêtre. Les deux ont été très agressifs face à Chypre. Il faudra surveiller la montée en puissance de Sekou Doumbouya (2,06 m, 23 ans) et Killian Tillie (2,08 m, 26 ans) en Espagne. Enfin, en 5/4, ne peut-on pas imaginer un retour de Joffrey Lauvergne (2,11 m, 33 ans) en Bleus avec le changement de sélectionneur ? Sait-on jamais.

Pivots

Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans), Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) et Neal Sako (2,10 m, 25 ans) sont les trois gros noms EuroLeague sur le poste 5. Les deux premiers sont installés et le troisième a fait ses preuves sur le début de saison avec l’ASVEL, après deux grosses saisons à Cholet. En bas de blessure, les deux appelés de novembre, Brice Dessert (2,12 m, 21 ans) et Jean-Marc Pansa (2,09 m, 27 ans), partiront avec une longueur d’avance sur Bastien Vautier (2,10 m, 26 ans), exceptionnel à Cholet depuis quelques semaines.