Bastien Vautier nommé MVP du mois d’octobre 2024 en FIBA Europe Cup

Bastien Vautier (2,10 m, 25 ans), pivot de Cholet Basket, a été désigné MVP du mois d’octobre en FIBA Europe Cup. À 25 ans, le Francilien s’est imposé comme l’un des joueurs clés de Cholet, menant son équipe à un début de saison parfait avec quatre victoires en autant de rencontres dans le Groupe C.

Shooting 75% from the floor, dominating the paint and helping Cholet Basket to a perfect 4-0 record. What else is there to add?

Bastien Vaultier is the #FIBAEuropeCup MVP for October! 👑 pic.twitter.com/rhiJYnDAvx

— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) November 4, 2024