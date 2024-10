Carton plein pour Le Portel et Cholet en FIBA Europe Cup, performance historique pour Bastien Vautier (42 d’évaluation) !

Compétition généralement hospitalière pour les clubs français, la FIBA Europe Cup n’a pas failli à sa réputation mardi. Déjà pour Le Portel, qui a rattrapé sa boulette estonienne (défaite 63-66 contre le Kalev-Cramo) en torpillant l’Alba Fehervar (104-73). Une correction en trompe-l’œil puisque l’ESSM a été longtemps accrochée par les Hongrois, toujours à -4 à la 25e minute (57-53). Mais le collectif stelliste a eu le dernier mot, avec tous les joueurs entre 16 et 23 minutes, et tous à 4 points minimum.

« Les gars ont répondu présent et c’est vraiment le premier match où les rotations ont fait la différence », apprécie Éric Girard, interrogé par La Voix du Nord. « Tout le monde était prêt et c’est une vraie belle victoire à dix. C’est même le premier match où, égoïstement, j’ai pris du plaisir. »

Vautier… devant De Colo !

En parlant de quelqu’un qui a pris du plaisir mardi soir, comment ne pas mentionner Bastien Vautier, ancien portelois de son état ? Pour sa troisième apparition en Coupe d’Europe, l’ancien pensionnaire de Pro B a signé un récital : 42 d’évaluation à Anvers, meilleure performance individuelle en carrière (devant trois pointes à 31 d’évaluation), et surtout meilleure performance officieuse de l’histoire européenne de Cholet Basket. Si les archives ne permettent de remonter que jusqu’à 2002, alors que CB a découvert la Coupe d’Europe en 1988, le Francilien devance désormais un géant choletais, Nando De Colo, à créditer de 39 d’évaluation contre Riga lors de l’EuroChallenge 2008.

Dans le sillage de Vautier (29 points à 14/16, 7 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions en 27 minutes), Cholet Basket a confirmé son début de saison rayonnant, en empochant une cinquième victoire consécutive depuis l’échec en tour préliminaire de la BCL. En déplacement à Anvers, les hommes de Fabrice Lefrançois se sont imposés 94-81 sur le parquet des Giants. « On a des motifs de satisfaction sur le fait déjà d’avoir bien géré, parce qu’ils reviennent à 74-74 partout », rappelle l’ancien entraîneur d’Évreux au micro d’Ouest France. « Il y a eu une gestion, un coup d’accélérateur derrière. « Si on se rappelle bien, il y a deux ans, on avait chuté sur la deuxième journée de FIBA Europe Cup en Belgique (à Malines, ndlr), sur un peu le même type de scénario. On sait qu’on devra faire mieux défensivement sur les prochains matches de Betclic ÉLITE. Mais le résultat est bon, la série est bonne. On est à deux sur deux en Coupe d’Europe et à chaque fois avec des écarts. »