Les Bleus vont connaître leurs adversaires pour les qualifs du Mondial 2027

Le Mondial 2027 se tiendra du 27 août au 14 septembre 2027 au Qatar. Le tirage au sort des groupes de qualifications pour se hisser à cette première Coupe du Monde organisée dans le monde arabe se déroulera ce mardi 13 mai (17h30). Pour cet événement, 32 tickets sont disponibles pour les 80 équipes participantes aux qualifications.

Il y aura quatre zones de qualifications, réparties de façon géographique (Europe, Asie, Afrique, Amériques). Dans la zone Europe, où les Bleus sont têtes de série n°1, un total de 12 billets pour le Mondial seront délivrés. Les qualifications se dérouleront sous la forme de deux phases :

L’équipe de France figure dans le chapeau 1 du tirage au sort. Elle croisera avec des nations des chapeaux 4, 5 et 8 pour la première phase de qualification, comme la Finlande, la Belgique ou encore la Bosnie-Herzégovine, déjà croisée pour les qualifs à l’EuroBasket 2025.

FIBA Basketball World Cup 2027 Qualifiers Draw is fast approaching ⏳

Here's everything you need to know 🔮👇 #FIBAWC https://t.co/nfcXHwgPQj

— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) May 8, 2025