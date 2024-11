Qui arrêtera Paris ? Cinquième victoire de suite contre le Zalgiris Kaunas de Sylvain Francisco !

Le Paris Basketball continue d’être une infernale machine à gagner en EuroLeague. Le club de la capitale a signé sa 5e victoire consécutive à l’occasion de la réception du Zalgiris Kaunas (83-77).

🚨 Paris enchaine une 5e victoire consécutive à la maison ! Bravo @ParisBasketball 🔥👀#EuroLeague pic.twitter.com/msvrvMwtFp — EuroLeague France 🇫🇷 (@EuroLeagueFr) November 13, 2024

Imperturbable Paris

Dans ce duel des surprises de ce début de saison européen, c’est finalement le Paris Basketball qui a eu le dernier mot. Pour ses retrouvailles avec l’un de ses premiers joueurs, Sylvain Francisco, le club parisien a délivré une nouvelle partition solide dans une partie où l’écart de points n’a jamais atteint la dizaine pendant un très long moment. Accrochée par une équipe lituanienne maladroite (4/23 à 3-points) mais batailleuse au rebond (36 rebonds dont 13 offensifs), l’équipe de Tiago Splitter s’est envolée vers la victoire à partir de la fin du 3e quart-temps à la faveur d’un 10-0.

Bien lancé dans la dernière période (62-56, 30′) avec le momentum en sa faveur, Paris a fait preuve d’une maîtrise qui nous ferait presque oublier son statut de rookie à ce niveau. Cela, les pensionnaires de la Porte de La Chapelle le doivent une nouvelle fois à leur maître à jouer T.J. Shorts (21 points à 8/14 aux tirs, 6 passes décisives pour 2 ballons perdus, avec 8 fautes provoquées), étincelant aux côtés d’un Collin Malcolm très adroit (17 points à 6/6 aux tirs) et d’un Kevarrius Hayes dissuasif sous son cercle (10 points, 9 rebonds et 2 contres). La nouvelle demeure du Paris Basketball, l’Adidas Arena, n’a en tout cas pas sied à son ancien joueur, Sylvain Francisco (8 points mais 0/8 à 3-points, avec 4 passes pour 4 ballons perdus), peut-être nostalgique de l’ambiance feutrée de la Halle Carpentier…

Choc de haut de tableau à venir à Barcelone !

Ainsi, avec cette 5e victoire de rang en EuroLeague, le Paris Basketball s’invite dans le top 5 de la saison régulière après neuf journées. Il va ainsi nous offrir un choc de haut de tableau ce vendredi 15 novembre, en allant défier l’un des leaders, le FC Barcelone, au Palau Blaugrana. Et si une nouvelle surprise intervenait, ce même qualificatif ne serait plus à employer dans une même phrase concernant Paris et l’EuroLeague.