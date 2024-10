Qui de Saint-Quentin ou Cholet poursuivra son invincibilité ?

Saint-Quentin et Cholet lanceront la 4e journée de Betclic ELITE ce vendredi 11 octobre à La Meilleraie. Avec l’ASVEL, les deux formations sont les seules encore invaincues (un match de moins pour Cholet) dans cette saison 2024-2025 du championnat de France. Au-delà d’un bilan comptable immaculé de défaite, SQBB et CB ont impressionné par la qualité de leur prestation.

Deux collectifs bien en place

D’un côté, Saint-Quentin surfe sur sa saison dernière surprise. Emmené par son prospect Nolan Traoré, objet de toutes les convoitises, le collectif axonais apparaît une nouvelle fois rôdé malgré les nombreux changements. Que ce soit lors des victoires contre Monaco, Le Mans et Nancy, une ou plusieurs individualités sont parvenues à tirer leur épingle du jeu au bénéfice de l’équipe. De l’autre, on retrouve une formation de Cholet avec de nombreuses similarités. Sous la tutelle de Fabrice Lefrançois désormais, le club des Mauges veut que le danger vienne de partout.

Et pour cette rencontre de vendredi soir, les deux équipes seront au grand complet. « Pour la première fois de la saison, on va être onze joueurs professionnels à disposition. C’est une bonne chose », se satisfait Julien Mahé dans une vidéo du club, après le retour de Loïc Schwartz.

« Aller gagner à La Meilleraie chaque année, c’est très compliqué. Cholet fait un très bon début de saison. Ils jouent bien au basket, ils sont disciplinés, ils exécutent bien. Ils sont très dangereux sur leur intensité et sur la pression défensive, ainsi que sur la relance, avec de l’efficacité sur les tirs à 3-points en première intention. Ils arrivent à imposer leur rythme à leur adversaire. […] C’est l’équipe la mieux préparée collectivement qu’on va rencontrer depuis le début de saison. Ils sont prêts. »

Pour l’entraîneur choletais, le constat est quasiment le même au moment de poser son regard sur son futur adversaire auprès du Courrier de l’Ouest :

« C’est un adversaire qui pratique un beau basket défensif et qui s’appuie aussi sur un bon pourcentage à 3-points. La priorité sera de ne pas les laisser entretenir leur dynamique de confiance. Pour les contrarier, il nous faudra faire un match quasiment parfait défensivement. »

La réussite derrière l’arc et la capacité à pouvoir l’enrayer pourraient en effet être des facteurs clés : Cholet et Saint-Quentin sont les deux équipes les plus efficaces derrière la ligne à 3-points pour le moment (respectivement 46,2 et 40,9% de réussite). Les émotions seront aussi présentes de chaque côté : Enzo Goudou-Sinha va fouler le parquet de La Meilleraie en tant qu’adversaire après y avoir passé deux saisons comme Choletais alors que Nathan De Sousa a vu le jour à Saint-Quentin aux débuts des années 2000. Coup d’envoi de la rencontre ce vendredi 11 octobre (20h).