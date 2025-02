Qui sont les joueurs signés en dernière minute par les clubs EuroLeague avant la fin des transferts ?

Les 18 équipes d’EuroLeague avaient jusqu’au mercredi 26 février, 18h, pour enregistrer de nouveaux joueurs pour la fin de saison. Si les trois clubs français (Monaco, Paris, ASVEL) n’ont pas bougé, quelques autres ont profité des dernières heures du mercato afin de se renforcer.

On notera ainsi la course à l’armement mené par les clubs d’Athènes : l’Olympiakos a attiré Saben Lee, qui signe son quatrième contrat de la saison (après deux passages par Manisa et un crochet par le Maccabi Tel-Aviv), tandis que le Panathainaïkos s’est offert, en prêt, Tibor Pleiss (depuis Trapani), double champion d’Europe sous les ordres d’Ergin Ataman à l’Anadolu Efes.

Si les deux clubs grecs ont également enregistré des jeunes, à l’image de ce qu’a fait le FC Barcelone avec Mathieu Grujicic, le Zalgiris Kaunas a lui pioché directement dans l’effectif des Charlotte Hornets en recrutant Isaiah Wong, 6 points de moyenne en NBA cette saison, auteur de 17 unités lors de son avant-dernier match le 9 février contre Detroit.

Les nouveaux joueurs enregistrés pour la fin de la saison :