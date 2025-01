Quimper se balade, Le Havre tombe à Feurs

La 21e journée de la Nationale 1 masculine (NM1) s’est terminée ce samedi 25 janvier avec la victoire de Berck sur Saint-Vallier. Dans la poule A, Quimper (19 victoires et 2 défaites) continue de caracoler en tête avec une nouvelle large victoire, sur le parquet d’Angers. En revanche, dans la poule B, le leader havrais (17 victoires et 4 défaites) a signé sa quatrième défaite, à Feurs.

LyonSO, Lorient et Fougères vont chercher une 11e victoire importante

C’est un succès bonus pour les Enfants du Forez qui tentent de finir dans les sept premiers du groupes B pour se qualifier en poule haute (le groupe A). Avec 10 victoires et 11 défaites, ils talonnent Saint-Vallier et LyonSO (11 victoires et 10 défaites) qui ont connu une journée contrastée. Si le SVBD a signé une mauvaise opération à Berck (7 victoires et 14 défaites), LyonSO a écarté Besançon (9 victoires et 12 défaites) du Top 7. Avant de sortir sur blessure, Adam Atamna (1,94 m, 17 ans) était chaud pour les Lyonnais. Le cadet a marqué 12 points en… 7 minutes !

Dans la poule A, Fougères et Lorient ont signé une 11e victoire des plus importante alors que Vitré (11 victoires et 10 défaites) et Toulouse (10 victoires et 11 défaites) ont laissé passé une victoire qui leur aurait fait du bien. Il reste toutefois cinq matches à disputer sur cette première phase.