Quinton Hooker (Strasbourg) à l’infirmerie pour la reprise

Betclic ELITE - Quinton Hooker, touché au genou, ne devrait pas être apte pour la reprise de l'entraînement de Strasbourg ce mardi 2 janvier. Il est d'ores et déjà incertain pour le match du 13 janvier à Nanterre.

La SIG Strasbourg va retrouver l’entraînement ce 2 janvier après une trêve d’une semaine. Mais son meneur Quinton Hooker (1,83 m, 28 ans) ne devrait pas être apte pour reprendre sur le terrain.

Victime d’une inflammation au genou, l’ancien joueur de Vichy-Clermont est d’ores et déjà incertain pour le premier match de l’année 2024, contre Nanterre, indique les Dernières Nouvelles d’Alsace. Mardi dernier, il avait joué 27 minutes lors de la dernière rencontre de l’année 2023, perdue contre l’Élan Chalon (82-86). Le natif de Brooklyn Park (Minnesota) a cumulé 10 points à 5/11 aux tirs et 3 passes décisives. L’ancienne star de l’Université de North Dakota (NCAA) tourne à 12,4 points à 42% de réussite aux tirs (dont 39,7% à 3-points), 2,7 rebonds et 4,2 passes décisives en 28 minutes.

Par ailleurs, Dan Akin (doigt) et Phil Booth (ischio-jambiers) ont fini l’année en souffrance physiquement. Le remplaçant médical de Léopold Cavalière, Junior Etou, n’a lui pas pu tenir sa place en deuxième mi-temps contre Chalon-sur-Saône, à cause d’une entorse de la cheville.