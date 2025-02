Record de points de la saison de Daryl Doualla cette saison en Lituanie

Revenu en Lituanie l’été dernier, Daryl Doualla (1,95 m, 20 ans) a signé son record de points de la saison ce dimanche 2 février. L’ailier français a inscrit 17 points à 6/10 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), pris 1 rebond, donné 2 passes décisives, provoqué 4 fautes et piqué 2 ballons en 21 minutes lors de la large victoire de Nevezis sur le parquet de Jonava (110-87). Son équipe était pourtant bloqué à 3 victoires et 13 défaites avant l’entre-deux contre 7 succès en 16 matches pour les locaux.

Cette saison, l’ancien joueur de Marne-la-Vallée, l’ASVEL, du Capital City Go-Go et du Pieno Zvaigzdes tourne à 7,2 points à 48,5% de réussite aux tirs (dont 40% à 3-points sur moins de 2 tentatives par rencontre), 1,3 rebond et 0,7 passe décisive en 18 minutes. Des statistiques en progrès par rapport à l’exercice précédent, commencé au bout du banc en G-League avant de rejoindre la lanterne rouge de LKL (4,7 points à 49%, 1,6 rebond et 0,6 passe décisive). Malgré ses performances limitées, l’enfant de Savigny-le-Temple avait fait son retour au Krepšinio Klubas Nevėžis à l’intersaison 2024.

Sa sortie à 17 points suit un match où il avait déjà battu son record de points de la saison : 14 à 5/6 aux tirs dans la courte défaite du club de la ville de Kėdainiai contre la Juventus Utena (84-91). Il n’est plus si loin de son record en carrière qui date du 13 mars 2023, contre Siauliai, déjà dans le championnat lituanien.