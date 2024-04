Relégué sportivement en NM2, Lorient espère rester en Nationale 1

Le CEP Lorient n’est plus maître de son destin. Alors qu’il visait la Pro B en septembre dernier, le club du Morbihan n’a pas répondu aux attentes et s’est écroulé en championnat. Il pointe au 26e rang sur 28 avant l’ultime match de la saison de Nationale 1 masculine (1).

Avec quatre équipes reléguées en Nationale 2 (NM2), et sachant que le Pôle France (28e) ne peut descendre, le CEP est donc condamné à retomber en quatrième division, sauf si des clubs ne remplissent pas les conditions pour se maintenir ou monter.

Le championnat de Nationale 1 opère la bascule entre le monde amateur et professionnel. Ce changement requiert des exigences de plus en plus élevées. Elles sont structurelles et financières. En fin d’année 2023, la Commission de Contrôle de Gestion (CCG) a appliqué des sanctions soit économiques soit administratives pour onze clubs de N1. Le CEP doit désormais espérer que trois équipes du championnat deviennent inéligibles à une nouvelle saison en Nationale 1.

Toulouse également en difficulté ?

De ce fait, plusieurs équipes sont visées. Pont-de-Chéruy, un club de l’Isère, deuxième du groupe B, a déjà annoncé son retrait de N1 pour la saison prochaine. Le club souhaite repartir en Nationale 3. En région parisienne, le club de Rueil a regretté sa très probable fin. Qualifié pour les playoffs, le RAC possède l’un des plus petits budgets de N1, si ce n’est le plus petit. Épinglé par la CCG, le Stade Toulousain basket est en proie à des problèmes financiers et recherche au moins un investisseur selon nos informations. La possibilité d’une demande de relégation en Nationale 2 n’est pas à exclure.

Le précédent Hyères-Toulon

La suite pour Morgan Belnou et ses joueurs n’est donc pas décidée. Lorient peut garder l’espoir d’un maintien administratif en N1. Doubler Berck (5e du groupe de la relégation, 25e en tout) en battant LyonSO (4e du groupe C) et en espérant un revers de l’équipe de Steed Tchicamboud face au Pôle France ne ferait qu’accroître les chances de maintien du CEP Lorient. De son côté, Besançon (7e, 27e au total) peut aussi rêver d’un maintien administratif en fonction du nombre de refus de montées en Nationale 1. Rappelons que le champion 2024 de NM1, le Hyères-Toulon Var Basket, avait été sauvé de la relégation de la sorte l’an passé.