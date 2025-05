Rétrogradation de La Roche Vendée : le président charge Emmanuel Body, son avocat réplique

La situation comptable alarmante de La Roche Vendée Basket a mené à une rétrogradation provisoire du club en championnat régional. Alors que l’appel est prévu le 5 juin, David Cottreau, président du club, a mis en cause l’ancien entraîneur Emmanuel Body dans un entretien accordé à Ouest-France. Des accusations aussitôt dénoncées par l’avocat du technicien.

« L’héritage est lourd » : le président met en cause son ex-entraîneur

Dans une interview parue dans Ouest-France, David Cottreau est revenu sur la sanction de la Commission de contrôle de gestion (CCG), expliquant qu’elle s’explique par les dettes accumulées lors des précédents exercices fiscaux, notamment entre 2021 et 2023. Il confie : « On a vécu au-dessus de nos moyens, au lieu de nous structurer. » Mais c’est surtout en évoquant le changement de coach qu’il sème la polémique : « Il fallait absolument tourner une page (le départ d’Emmanuel Body). On l’a tournée, même s’il a amené un passif dans le club. L’héritage est lourd… »

La réplique immédiate de l’avocat d’Emmanuel Body

Ces propos n’ont pas tardé à faire réagir Xavier Le Cerf, avocat d’Emmanuel Body. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, il estime que les propos du président sont « inacceptables et diffamatoires ». Il poursuit :

« Se défausser de ses responsabilités comptables, financières et administratives en pointant du doigt l’entraîneur est indigne. Emmanuel Body n’est en rien responsable des difficultés budgétaires ou des manquements comptables et administratifs qui ont conduit la direction du contrôle de gestion de la LFB à reléguer ce Club en championnat régional. »

Il conclut en affirmant qu’Emmanuel Body attend des excuses publiques de David Cottreau et du club, tout en réservant ses droits pour de potentielles suites judiciaires.

Propos inacceptables & diffamatoires du Psdt de @larochevendee basket dans @ouestfrance. Se défausser de ses responsabilités de dirigeant en pointant du doigt l’entraîneur est indigne. Emmanuel Body attend des excuses publiques et réserve ses droits quant aux suites judiciaires. pic.twitter.com/LFHjN7bfN2 — Me Xavier Le Cerf Galle (@XavLeCerfGalle) May 28, 2025

Une situation financière critique en attente d’un appel décisif

Dans l’immédiat, le club cherche à réunir les 30 000 euros manquants pour équilibrer ses comptes, et à convaincre la FFBB qu’il est capable de survivre en La Boulangère Wonderligue avec un budget réduit. L’audience d’appel du 5 juin sera décisive pour La Roche Vendée.