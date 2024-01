Zaccharie Risacher, « le plus talentueux » de la Draft NBA 2024 pour Victor Wembanyama

Victor Wembanyama, choisi en première position de la Draft NBA 2023, fait partie des 14 Français évoluant en NBA durant cette saison 2023-2024. Dix ans après l’âge d’or des Français en NBA, le contingent tricolore est plus fourni, même si une majorité n’ont pas un rôle majeur dans leur équipe. Un nombre qui pourrait encore augmenter dans les années à venir, avec les arrivées très probables de Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaun ou encore Melvin Ajinça, tous attendus au 1er tour de la Draft NBA 2024. Interrogé par le média américain ESPN sur ses jeunes compatriotes, Victor Wembanyama a partagé ses connaissances et remarques sur ses potentiels futurs adversaires (ou coéquipiers) dans la Grande Ligue.

« Je ne connais probablement personne de plus talentueux que lui dans cette classe de draft. […] Il peut faire à peu près tout. Il est très long, il peut bloquer beaucoup de tirs et, offensivement, on peut le laisser faire son travail. […] En Europe, très peu de joueurs peuvent passer des programmes de jeunes aux professionnels. Il est l’un d’entre eux, et il domine cette année. […] Je suis fier de ce qu’il fait. »