Roanne a éteint Saint-Quentin en seconde période

Betclic ELITE - En ouverture de la 15e journée, la Chorale de Roanne est venue s'imposer contre Saint-Quentin au palais des sports Pierre-Ratte (57-64) en muselant complètement l'attaque picarde en seconde période (20 points inscrits seulement).

La Chorale de Roanne s’est offert un précieux succès à Saint-Quentin ce samedi en ouverture de la 15e journée de Betclic ELITE (57-64). En éteignant l’attaque du SQBB à partir de la fin du 3e quart-temps, les Roannais ont terminé la partie sur un 24 à 6 pour l’emporter et ainsi se donner un peu d’air par rapport à la zone de relégation (14e, 6 victoires – 9 défaites).

Saint-Quentin concède un 24-6… sur les treize dernières minutes

Saint-Quentin a pourtant pris le meilleur départ dans son antre du palais des sports Pierre-Ratte, où le SQBB n’a connu la défaite qu’à trois reprises avant la venue choralienne. L’équipe de Julien Mahé a fait un premier écart dans le 2e quart-temps (35-25, 18′), bien emmenée par son arrière étasunien Nate Johnson (14 points dont 4/10 à 3-points). Un matelas d’une dizaine de points que les Picards ont conservé jusqu’au milieu du 3e quart-temps (5-40, 26′)… avant de littéralement s’effondrer par la suite.

Sur les treize dernières minutes de la partie, Roanne a infligé une série de 24 à 6 au SQBB, dont un 16-0 (51-56, 32′). Dans une ultime période où les deux équipes avaient toutes le peines du monde à scorer, les Ligériens ont été les plus solides en fin de match : Antoine Diot (8 points et 4 passes décisives) et Kadri Moendadze (7 points et 3 rebonds) ont fait plier la décision en faveur des visiteurs sur deux tirs à 3-points dans les coins (57-62, 38′). Le récent intérieur roannais Jalen Jones, pour sa 3e apparition, a terminé meilleur marqueur de la partie avec 15 points. En face, plusieurs cadres saint-quentinois ont failli, à l’image du meneur Tyger Campbell (0 points et 4 passes décisives en 15 minutes) ou de Mathis Dossou-Yovo (4 points et 4 rebonds en 20 minutes).

