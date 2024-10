Roanne a eu chaud contre Boulazac, le show Maceo Jack pour Orléans

Défait pour la première fois de la saison à Antibes le week-end dernier, Roanne n’a pas été loin de concéder un 2e revers de rang contre Boulazac. De son côté, Orléans s’est imposé contre la JA Vichy (82-73) pour la première depuis un bon bout de temps devant son équipe.

Roanne aime à se faire peur, l’OLB se fait plaisir pour son retour au CO’Met

La Chorale de Roanne a eu chaud, mais cette fois, elle est ressortie victorieuse d’une fin de match aux couteaux contre Boulazac. Sauf que comme à Antibes, l’équipe de Thomas Andrieux a failli se mordre les doigts. Confortablement en tête à l’entame du dernier quart-temps (73-58), les Ligériens ont pourtant concédé un 16 à 2 en 4 minutes, voyant ainsi revenir le BBD au même niveau (78-78). Dans des dernières minutes tendues, Maxime Roos, Michael Oguine et Dylan Affo-Mama ont su garder leur sang-froid pour inscrire de gros tirs et assurer le succès roannais ce samedi 19 octobre.

𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 𝑪𝒉𝒐𝒓𝒂𝒍𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆 ! Après un combat de 2h20 face à Boulazac avec près de 60 fautes sifflées, la Chorale remporte ce match de haut de tableau (89-88) 💪#ChoraleNation #ProB pic.twitter.com/Z9CkVqKbgN — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) October 19, 2024

Depuis la 1re journée et une victoire contre Antibes le 14 septembre dernier, Orléans n’avait plus pris place dans son CO’Met. Plus d’un mois plus tard, l’OLB a retrouvé victorieusement son enceinte face à la JA Vichy (82-73). Bien partie en première période (47-33), l’équipe de Lamine Kébé a continué sur sa lancée dans le second acte. Le gros coup de chaud de son shooteur Maceo Jack (26 points dont 6/11 à 3-points), en plus des 21 pertes de balles du club vichyssois, ont été les éléments majeurs de la victoire orléanaise.