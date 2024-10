Nantes et Chartres s’enfoncent encore, Blois poursuit son cavalier seul en tête

Dernier club invaincu de Pro B, Blois poursuit son petit bonhomme de chemin ! Face à l’ALM Évreux qui ne s’est finalement appuyée que sur le renfort négligeable de Gus Okafor (3 points à 1/5), l’ADA n’a jamais tremblé (84-64), encore forte d’un énorme collectif (six joueurs entre 10 et 12 points). Les joueurs de David Morabito sont donc assurés de signer la belle opération de la soirée puisque ses deux dauphins, Roanne et Boulazac, s’affronteront demain. Ce qui veut dire que l’un d’entre eux décrochera inévitablement à deux défaites.

Ca, Galin et Fibleuil : quelques tricolores à la fête

Le perdant du choc de Vacheresse prendra ainsi place au sein du second wagon, où les poursuivants s’entassent : Saint-Chamond-Andrézieux, l’Alliance Sport Alsace, Antibes (5v-2d)… Malgré les blessures, le SCABB a validé l’un des gros coups de la soirée en allant l’emporter à Pau (80-72), face à un Élan Béarnais qui n’a donc pas bonifié son succès lors du Clasico. De son côté, l’ASA a ramené Aix-Maurienne sur terre (100-89), avec le premier double-double de Leopold Ca en pro (10 points et 12 rebonds), tandis que les Sharks, portés par Garlon Green (22 points à 9/17 et 7 rebonds), ont brisé l’invincibilité de Caen à domicile (79-73).

En bas du classement, Hyères-Toulon a remporté le match de la peur face à une équipe nantaise (73-69) qui s’enfonce de plus en plus, malgré la mise à l’écart de Laurent Pluvy qui n’a eu aucun effet notable pour l’instant. Avec six défaites en sept matchs, le NBH est à égalité à Évreux et n’a que Chartres dans le rétroviseur, qui fait du surplace. Alors que le CCMB envisage de profonds changements, l’équipe de Moatassim Rhennam n’a jamais existé à domicile contre Rouen (75-93), qui poursuit son retour en forme.

Fos et Poitiers de retour dans le vert

Enfin, Fos-Provence a profité du match référence de Maxime Galin en pro (23 points à 7/11 et 7 rebonds), et d’un effectif densifié (retour de Junior Etou, après ceux de Willan Marie-Anais et Damien Bouquet la semaine dernière), pour torpiller Champagne Basket (95-72) tandis que Poitiers a eu le dernier mot à Denain (86-79), avec un Ilane Fibleuil qui a confirmé qu’il était bien « dans le vrai » (16 points à 6/9 et 7 rebonds en 26 minutes).

La 7e journée de Pro B :