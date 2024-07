Roanne embauche une nouvelle cellule médicale pour limiter les blessures

Les deux spécialistes de la médecine du sport et docteurs Bruno Pagès (qui exerce à Riorges) et Jonathan Chambost (à Saint-Romain-la-Motte), ainsi que le médecin généraliste roannais Docteur Raphaël Golliard. Voilà les trois noms qui formeront la nouvelle cellule médicale autour de l’équipe professionnelle de la Chorale de Roanne à l’avenir, selon un communiqué. Ils remplacent ainsi le Docteur Vincent Gineys, que le club « remercie pour son investissement et son professionnalisme au cours des dernières saisons. »

Un enchaînement de blessures

Après cette « saison noire » 2023/24 en Betclic Élite qui a provoqué une descente en Pro B, le Président du club Emmanuel Brochot avait notamment pointé « les blessures » comme élément explicatif. Celles au pouce de Jalen Jones qui a conduit à sa fin de saison en février, celle au pied de D.J. Cooper lors des deux derniers matchs décisifs, ou encore la longue dépression de Kellan Grady, ont sérieusement handicapé la Chorale dans sa course au maintien. Le club ne veut donc pas revivre la même chose.

L’effectif de Roanne est maintenant complet dans tous les secteurs pour la saison à venir en Pro B. La dernière touche sportive Bruno Cingala-Mata venait d’être signée en fin de semaine dernière. L’objectif est avant tout de reconstruire des bases solides plutôt que de viser une remontée immédiate, qui n’est « pas une fin en soi. »