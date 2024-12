Roanne remporte le choc, Rouen passe la sixième, Antibes évite la crise

Après une mini-série de deux défaites de rang, Roanne s’est remis dans le sens de la marche. Et quoi de mieux qu’une victoire contre un autre cador pour grignoter un peu son retard sur les premières places ? Ainsi, malgré les 31 points de Lee Moore, la Chorale a terrassé Orléans (76-71) grâce à un 10-0 décisif en début de quatrième quart-temps. Les hommes de Thomas Andrieux reviennent ainsi à une petite longueur de l’OLB et font également les affaires des deux autres équipes classées à la troisième place, avec le même bilan (12v-5d) : Blois et Aix-Maurienne. L’ADA a survécu à un énorme retour de l’Alliance Sport Alsace (100-97), qui a eu le shoot de la gagne après avoir été mené de 23 points, tandis que l’AMSB a poursuivi sa formidable campagne en dominant Denain (101-88).

Dans le rétroviseur, le peloton de tête ferait bien de se méfier de Rouen. Étiqueté meilleure équipe de la présaison, le RMB avait considérablement déçu au cours de l’automne, mais a dernièrement trouvé la bonne carburation. En s’offrant le derby normand (100-84 contre Évreux) avec 22 points de Marcus Hammond, les Léopards surfent sur la meilleure dynamique du championnat : six victoires de rang ! Les voici dans le vert pour la première fois de la saison (9v-8d).

Nantes et Chartres restent dans le rouge

Éloignés des joutes du haut de tableau qu’ils espéraient connaitre, les Sharks d’Antibes se sont pourtant offerts un grand bol d’oxygène. Les hommes de J.D. Jackson ont étouffé la lanterne rouge, Chartres (85-69), qui avait pourtant réussi à aligner ses trois joueurs suspendus (Washington – Nwamu – Edogi) en raison d’un appel suspensif. En appel après les sifflets ayant accompagné sa défaite contre Rouen la semaine dernière, le SCABB s’est remis la tête à l’endroit chez l’autre relégable, Nantes (87-77).

Sur les autres parquets, Hyères-Toulon a remporté le derby du Sud en renversant Fos-Provence (de 24-39 à 84-80) tandis que Poitiers a fait plaisir à son Arena Futuroscope en disposant de l’Élan Béarnais (77-72). Pour cela, il aura fallu un gros match du jeune Ilane Fibleuil (13 points et 8 rebonds) ainsi qu’une défense retrouvée dans le second acte (45 points encaissés en première mi-temps, 27 en deuxième).