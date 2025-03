Rob Gray rebondit à Galatasaray et retrouve la BCL

Rob Gray (1,86 m, 30 ans) n’en finit plus de voyager. L’ancien Monégasque, qui a marqué l’histoire du club en offrant l’EuroCup à la Roca Team en 2021, s’est engagé avec Galatasaray pour la fin de saison. En provenance de Scafati (Italie), il va retrouver la Ligue des Champions (BCL), une compétition où il s’était déjà illustré avec Tofas Bursa.

De Scafati à Galatasaray, Gray poursuit son tour d’Europe

Solide scoreur, Rob Gray restait sur une première moitié de saison convaincante en Serie A avec Scafati : 21,1 points, 3 rebonds, 1,8 passe et 1 interception de moyenne sur 21 rencontres. Des chiffres impressionnants sur le plan individuel, mais qui n’ont pas suffi à hisser son équipe au classement (13e, 6 victoires – 17 défaites). À un faux pas de la zone rouge, l’équipe italienne lutte pour son maintien.

C’est donc dans un tout autre contexte que le natif de Forest City (Caroline du Nord) débarque à Istanbul. Galatasaray est actuellement 6e du championnat turc (12-10) et va disputer les quarts de finale de la BCL contre Nymburk. Le club stambouliote vise un Final Four européen et une qualification pour les playoffs nationaux (BSL).

Un retour dans une compétition qu’il connaît bien

L’arrière de 30 ans n’en est pas à son coup d’essai en Turquie. Il y avait déjà brillé avec Tofas Bursa, terminant meilleur marqueur de la BCL en 2021-2022 avec 20 points de moyenne. Une performance dans la continuité de son passage à Monaco, où il avait été l’un des grands artisans du sacre en EuroCup 2021, avant de voir son temps de jeu réduit en EuroLeague.

Passé également par la JL Bourg et Levallois, Gray a depuis connu une trajectoire nomade entre Prometey (Ukraine) et la Lega italienne. À Galatasaray, il retrouve d’ailleurs des visages familiers du championnat de France comme James Palmer Jr, Will Cummings et Tyrone Wallace. Ensemble, ils tenteront de mener le club stambouliote vers une fin de saison réussie en Turquie et en Europe.