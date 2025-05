Roman Domon explique son départ en NCAA : « C’est une expérience à faire »

Pour son dernier match à domicile avec le BCM, ce samedi contre Chalon, Roman Domon (2,07 m, 19 ans) aura forcément un pincement au cœur. Formé à Gravelines-Dunkerque, où il a connu ses premiers pas en équipe de France jeunes et signé son premier contrat professionnel, l’ailier va poursuivre sa progression de l’autre côté de l’Atlantique la saison prochaine.

Depuis février, le natif du Nord est en discussions avancées avec une université américaine. Si rien n’est encore signé, l’option numéro 1 semble être Murray State, dans le Kentucky. Mais plus que les considérations financières, très intéressantes, c’est le terrain qui a guidé son choix.

« Beaucoup parlent d’argent. C’est sûr, on le sait, ça paie beaucoup plus aux États-Unis qu’en France pour un jeune joueur, exprime-t-il dans La Voix du Nord. Mais le critère pour moi, quitte à avoir un peu moins, c’était surtout de jouer. L’objectif, c’est de jouer le plus haut possible. »