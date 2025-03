Romane Bernies crucifie Chartres

Alors que l’entraîneur Benoît Marty est sur le départ, une réaction était attendue ce vendredi 21 mars pour les joueuses de Chartres face à Lattes-Montpellier. Dans le coup jusqu’à la dernière minute, l’équipe de Benoît Marty a fini par craquer. Romane Bernies (1,70 m, 31 ans) a délivré le BLMA en inscrivant les deux derniers lancers (74-73).

Le BLMA guidé par Dulcy Fankam Mendjiadeu et Romane Bernies

Tout avait pourtant bien commencé pour une équipe de Chartres revancharde. Après un 9-0 infligé d’entrée sous l’impulsion d’une Kendall Cooper très efficace (21 points, 5 rebonds et 2 passes décisives), Chartres a vu le BLMA refaire peu à peu son retard. Sans trembler et grâce à une défense agressive, les Gazelles sont restées au contact dans ce premier quart-temps (20-20, 10′). Bousculé en début de match, Lattes-Montpellier a imposé son rythme et pris ses distances à la faveur d’un 9-0 (29-20, 12′). La doublette Dulcy Fankam Mendjiadeu (21 points et 6 rebonds) – Romane Bernies (19 points et 3 passes décisives) s’est particulièrement illustrée pour permettre aux locales de conserver l’avantage à l’issue d’une première mi-temps maîtrisée (39-31).

QT2 – 2’ | Le rouleau compresseur est en marche ! 9-0 en cours dans ce 2e QT. BLMA 29 – 20 CBF#BLMA pic.twitter.com/THWlbR50Wc — BLMA (@BasketLMA) March 21, 2025

Chartres y a cru…

À l’image de la fin de la première mi-temps, les Gazelles sont revenues sur le parquet avec la même intensité. Porté par le duo Bernies – Fankam Mendjiadeu, le BLMA n’a jamais relâché la pression dans ce match. Relativement discrète en première mi-temps, Jasmine Bailey a réglé la mire (6 points, 4 rebonds et 3 passes décisives). Si la lanterne rouge s’est accrochée, Lattes-Montpellier conservait l’avantage à dix minutes du terme (54-48, 30′). Dans un dernier quart-temps extrêmement disputé, les Gazelles ont tremblé jusqu’au bout. Revenu à égalité à 6 minutes de la fin (62-62, 34′), Chartres est même repassé devant à 55 secondes du terme (72-73) grâce à un énorme tir signé Kendall Cooper. Mais dans ce match indécis, c’est Romane Bernies qui a délivré les siennes en inscrivant les deux derniers lancers.

Avec caractère, Lattes-Montpellier a résisté au retour adverse pour l’emporter sur le fil (74-73) à l’occasion de ce dernier match de la saison régulière à domicile. Elles prennent ainsi la deuxième place virtuelle en attendant les autres rencontres de cette 20e journée.