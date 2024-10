Romeo Langford débarque au BCM Gravelines-Dunkerque !

Romeo Langford (1,93 m, 25 ans) va vivre sa première expérience de joueur professionnel en Europe au BCM Gravelines-Dunkerque. Hunter Cattoor (1,91 m, 23 ans) blessé, le club nordiste a fait venir le 14e choix de la Draft NBA 2019 pour six semaines.

Romeo Langford en pigiste médical ! 🧡 Hunter Cattoor arrêté pour 6 semaines, le BCM a trouvé son pigiste médical en la personne de Romeo Langford ✅ Le Pick #14 de la Draft 2019 vient renforcer le secteur extérieur Maritime 🔝 Plus d’infos ➡️ https://t.co/6EgvHa82Z3#TousBCM pic.twitter.com/hFrdjr3WpX — BCM Basketball (@BCMBasket) October 29, 2024

Star des lycées dans l’Indiana au point d’être convoqué en équipe des États-Unis U19 pour la Coupe du monde au Caire, gagnée par le Canada de R.J. Barrett, mais aussi au Jordan Brand Classic et au McDonald’s All-American Game, Romeo Langford a rejoint l’Université locale d’Indiana. Très productif dès sa saison freshman (16,5 points à 44,8% de réussite aux tirs, dont 27,2% à 3-points, 5,4 rebonds et 2,3 passes décisives en 34 minutes), ce swingman (poste 3/2) athlétique s’est porté candidat à la Draft à son issue. Retenu par les Boston Celtics en 14e position, Romeo Langford n’a toutefois pas réussi à s’imposer dans cette franchise jouant les premiers rôles.

141 matches NBA mais trop peu de progrès sur le tir à 3-points

Envoyé chez les Spurs de San Antonio avec Josh Richardson contre Derrick White en février 2022, il n’a pas non plus convaincu dans le Texas même s’il disposait de 20 minutes de moyenne de temps de jeu en 2022-2023, pour 6,9 points à 46,7%, 2,7 rebonds et 1,2 passe décisive. Ses limites sur le tir extérieur (28,8% à 3-points en carrière NBA) ainsi qu’à la création ont sans doute causé la fin prématurée de sa carrière NBA. Après une saison insipide en G-League, avec Salt Lake City (8 points à 46;4%, 3 rebonds et 1,4 passe décisive en 23 minutes, sur 13 rencontres), Romeo Langford s’est donc résolu à vivre une nouvelle aventure, au BCM Gravelines-Dunkerque. L’Indianien arrive au sein d’une équipe qui réalise un bon début de saison, avec 4 victoires en 6 matches.