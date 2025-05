Rudy Gobert à côté de la plaque, le Thunder foudroie Minnesota d’entrée

OKC s’est fait peur mais au final, OKC fait peur. Sans doute usés par la série en sept matchs face à Denver, les joueurs du Thunder ont eu besoin d’une mi-temps avant de rentrer dans leur finale de conférence. Mark Daigneault et ses hommes l’emportent 114-88 en ouverture de la finale de la conférence Ouest, après avoir pris les Timberwolves à leur propre jeu.

SGA taille patron

L’écart important au coup de sifflet final ne reflète pas la physionomie du match, longtemps accroché par manque d’intensité. Maladroit, le Thunder a largement redressé la barre en seconde mi-temps pour proposer à l’une des meilleures équipes à trois points un défi d’adresse. Défi remporté par le Thunder, qui finit à 50% au tir et 52% à trois points, après avoir énormément vendangé pendant 25 minutes.

Shai Gilgeous-Alexander a une nouvelle fois montré qu’il avait l’étoffe d’un MVP – trophée qui ne lui a toujours pas été décerné au moment du game 1. Le Canadien termine la rencontre avec 31 points, 5 rebonds, 9 passes décisives, et 2 interceptions.

Derrière, Chet Holmgren a été important dans le dernier quart-temps pour l’emporter (15 points, 7 rebonds, 3 passes), quand Jalen Williams a fait un match très complet (19 points, 8 rebonds, 5 passes, 5 interceptions).

Minnesota sans solutions, Gobert hors-sujet

De son côté, Minnesota n’a pas su répondre présent. D’ordinaire habiles derrière l’arc, les Wolves finissent la rencontre à 15/51 à trois points, étouffés par la défense d’Oklahoma. Minnesota a manqué de création de jeu, après avoir pourtant entamé le match par le bon bout. Julius Randle (28 points) fait une bonne première mi-temps au scoring, mais s’appuie sur des tirs très lointains (5/6 à trois points). Anthony Edwards également, avant de voir son influence diminuer, et personne n’a pris le relais.

Rapidement à deux fautes, de retour sur le banc en moins de deux minutes de jeu, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) n’a pas fait partie de la bonne dynamique de début de match de son équipe. Dans ce manque de création et ce jeu cadenassé, Rudy Gobert a complètement sombré. L’intérieur finit la rencontre avec 2 points à 1/3 au tir, seulement 3 rebonds, 1 passe et 1 contre.

Les atouts en sortie de banc de Chris Finch n’ont pas apporté de solutions non plus. Naz Reid, Nickeil Alexander-Walker et Donte DiVincenzo terminent la rencontre à 7/36 aux tirs, et 5/28 à trois points.

Dieng a joué

De l’autre côté, les remplaçants ont encore une fois été précieux, de Alex Caruso, rempart défensif exceptionnel, jusqu’à Kenrich Williams ! L’intérieur mascotte du Thunder a eu droit à 10 minutes de jeu, pour 8 points à 100% au tir : tout simplement parfait ! Même Ousmane Dieng a eu le droit de participer à la fête : le Villeneuvois a participé à son quatrième match de playoffs, entrant en jeu lors des 118 dernières secondes, sans produire la moindre statistique dans le garbage time.

Oklahoma l’emporte après avoir pourtant montré son plus mauvais visage en première mi-temps. Le Thunder impressionne dans sa capacité à switcher et mettre un coup de collier pour vite se relever, des qualités qui en font un redoutable adversaire. Les Timberwolves n’ont quant à eux pas réussi à saisir cette occasion rêvée de l’emporter ; attention à ne pas nourrir des regrets chez les jeunes loups, qui doivent se ressaisir dès le match 2 vendredi (2h30).